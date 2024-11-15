Світоліна анонсувала повернення на корт

Гравчиня у короткому інтерв'ю згадала історію своєї травми. А також поділилася найближчими планами.

"Я зламала щиколотку рік тому, відновлювалася місяць. Хотілося повернутися на корт якнайшвидше. Можливо, цього часу було недостатньо, щоб відновитися правильно", – зізналась Світоліна.

Во на також повідомила, що після US Open цього року знову відчула стріляючий біль, і після всіх тестів та сканувань лікарі вирішили робити операцію. Іншого шляху позбутися болю не було.

"Тому я наважилася робити операцію, – розповіла тенісистка. – Зараз я перебуваю в процесі відновлення і, сподіваюся, почну свій сезон в Австралії. З нетерпінням цього чекаю".

А поки Світоліна приїде підтримати збірну України у протистоянні з Австрією в рамках Кубка Біллі Джин Кінг. Матчева зустріч відбудеться 16-17 листопада у місті Мак-Кінні (Техас, США).

Еліна Світоліна в сезоні-2024

Українка цьогоріч зіграла 48 матчів одиночного розряду. На різних покриттях вона здобула 30 перемог, а в червні втратила статус першої ракетки України на користь Марти Костюк.

Нинішній сезон Світоліна лише вчетверте в кар'єрі завершила без титулів. Найкращим виступом спортсменки став фінал у новозеландському Окленді, де вона поступилася американці Корі Гауфф. Серед мейджорів – чвертьфінал Вімблдонського турніру (поразки від Єлени Рибакіної з Казахстану).

На Олімпіаді в Парижі Світоліна здолала двох опоненток і вилетіла в 1/8 фіналу. Там українка програла чеській тенісистці Барборі Крейчіковій у трьох сетах.