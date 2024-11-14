"Неприємні речі минули". Зірка збірної України змоделював повернення на поле

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion Radio .

Футболіст отримав важке пошкодження ще у вересні, пережив хірургічне втручання, багато днів провів на лікарняному ліжку. Але найстрашніше вже позаду, впевнений він.

"Неприємні речі вже минули. Перші два-три дні після операції був дискомфорт, але останні три тижні я вже дуже багато працюю. Відновлення йде за планом, навіть набагато краще, аніж ми хотіли. Багато роботи на мобілізацію та укріплення гомілкостопу, верхніх та нижніх м'язів", – розповів Маліновський про свій стан.

Гравець також повідомив, що лікарі з реабілітологами розробили для нього спеціальну програму відновлення. Кожного тижня її результати аналізуються. Зокрема, фахівці перевіряють чи покращилася гнучкість гомілкостопу.

"21 листопада буде рівно два місяці, як я травмований. Вже в голові моделюю, як повернусь на поле, – зізнався Маліновський. – Усі на мене чекають і мені дуже приємно було, що хлопці з національної збірної під час жовтневого збору зателефонували мені, ми трошки посміялися. Це було дуже приємно. Такі речі надають сили, аби скоріше відновитися".

Травма Маліновського: що відомо

31-річний півзахисник зазнав моторошного ушкодження 21 вересня в матчі 5-го туру Серії А проти "Венеції". Медики виявили в нього вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Уже наступного дня футболіст був прооперований. Тоді ж лікарі назвали орієнтовні терміни його відновлення – від трьох місяців.

У нинішньому сезоні Маліновський встиг провести 6 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 1 результативну передачу. У лавах збірної України зіграв на старті Ліги націй 10 хвилин проти Албанії та 12 – проти Чехії.