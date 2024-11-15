Свитолина анонсировала возвращение на корт

Тенисистка в коротком интервью вспомнила историю своей травмы. А также поделилась ближайшими планами.

"Я сломала лодыжку год назад, восстанавливалась месяц. Хотелось вернуться на корт как можно быстрее. Возможно, этого времени было недостаточно, чтобы восстановиться правильно", – призналась Свитолина.

Она также сообщила, что после US Open в этом году снова почувствовала стреляющую боль, и после всех тестов и сканирований врачи решили делать операцию. Другого пути избавиться от боли не было.

"Поэтому я решилась делать операцию, – рассказала теннисистка. – Сейчас я нахожусь в процессе восстановления и, надеюсь, начну свой сезон в Австралии. С нетерпением жду этого".

А пока Свитолина приедет поддержать сборную Украины в противостоянии с Австрией в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Матчевая встреча состоится 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (Техас, США).

Элина Свитолина в сезоне-2024

Украинка в этом году сыграла 48 матчей одиночного разряда. На разных покрытиях она одержала 30 побед, а в июне потеряла статус первой ракетки Украины в пользу Марты Костюк.

Нынешний сезон Свитолина только в четвертый раз в карьере завершила без титулов. Лучшим выступлением спортсменки стал финал в новозеландском Окленде, где она уступила американке Кори Гауфф. Среди мейджоров – четвертьфинал Уимблдонского турнира (поражение от Елены Рыбакиной из Казахстана).

На Олимпиаде в Париже Свитолина одолела двух оппоненток и вылетела в 1/8 финала. Там украинка проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в трех сетах.