Світломаскування на Великдень: у Херсонській області заборонили вмикати світло вночі

У Херсонській області напередодні Великодня провели засідання Ради оборони. За результатами наради місцева влада вирішила посилити заходи безпеки на Великдень. Херсонська ОВА не виключає провокацій з боку російських окупантів.

"Робитимемо все можливе, аби допустити масового скупчення людей та запобігти трагедіям", - зазначив Прокудін.

У святкові дні у Херсонській області збільшать кількість правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти області. Голова ОВА закликав жителів бути обачними та реагувати на сигнали тривоги.

У Херсонській області встановили спеціальний режим світломаскування на Великдень у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло у будинках.

"Наступне - захист населення міста Херсон. Ухвалили рішення надати дозвіл придбати 10 вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням. Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах. Також необхідну допомогу отримають наші оборонці", - додав голова ОВА.

Також на засіданні Ради оборони обговорили питання мобілізації та організації роботи військово-лікарських комісій.