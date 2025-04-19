Светомаскировка на Пасху: в Херсонской области запретили включать свет ночью

В Херсонской области накануне Пасхи провели заседание Совета обороны. По результатам совещания местные власти решили усилить меры безопасности на Пасху. Херсонская ОВА не исключает провокаций со стороны российских оккупантов.

"Будем делать все возможное, чтобы допустить массового скопления людей и предотвратить трагедии", - отметил Прокудин.

В праздничные дни в Херсонской области увеличат количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты области. Глава ОВА призвал жителей быть осмотрительными и реагировать на сигналы тревоги.

В Херсонской области установили специальный режим светомаскировки на Пасху в период с 21:00 до 05:00. В это время запрещается включать уличное освещение и свет в домах.

"Следующее - защита населения города Херсон. Приняли решение предоставить разрешение приобрести 10 уличных укрытий с их монтажом и обустройством. Их установят в местах наибольшего скопления людей в громадах. Также необходимую помощь получат наши защитники", - добавил председатель ОВА.

Также на заседании Совета обороны обсудили вопросы мобилизации и организации работы военно-врачебных комиссий.