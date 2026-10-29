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Світло зникло за секунду: у Дніпрі блекаут після російського удару (відео)

22:11 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Дніпрі блекаут після російського удару (Getty Images)

Російські окупанти у четвер, 29 жовтня, вдарили по Дніпру, після чого у місті зникла електрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія.

Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.

На опублікованих відео видно, як після потужного спалаху у міських кварталах світло зникає буквально за секунду.

Оновлено о 22:22

В ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджене обладнання магістральних мереж.

"Без електростачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні мешканцям Конотопу Сумської області повернули світло. Це сталось на шостий день після початку перебоїв з електропостачанням унаслідок ворожих атак на енергетику.

Зазначимо, у частині регіонів областей України у п'ятницю, 30 жовтня, будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Обмеження будуть застосовувати обсягом 2,5 черги.

Крім того, сьогодні у частині областей України діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовують через наслідки масованих ударів РФ по енергооб’єктах.

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ДніпроЕлектроенергіяВійна в Україні