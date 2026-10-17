Світло вимикатимуть по всій Україні: які обмеження застосують 18 жовтня

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18 жовтня по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла для бізнесу і промисловості. А обмеження для всіх категорій споживачів застосують лише в частині регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".