Свет будут выключать по всей Украине: какие ограничения применят 18 октября

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18 октября по всей Украине будут действовать графики отключения света для бизнеса и промышленности. А ограничения для всех категорий потребителей будут применяться только в части регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".