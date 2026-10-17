Свет будут выключать по всей Украине: какие ограничения применят 18 октября
18 октября по всей Украине будут действовать графики отключения света для бизнеса и промышленности. А ограничения для всех категорий потребителей будут применяться только в части регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В воскресенье с 06:00 до 23:59 будут действовать:
- графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса во всех регионах страны.
- отключения света для всех категорий потребителей в отдельных областях. Ограничения - от 0,5 до 1,5 очереди.
Причиной таких мер стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.
В энергосистеме возможны изменения в зависимости от ситуации после обстрелов. Потому потребителям советуют следить за актуальными графиками и сообщениями на официальных страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).
Когда электроснабжение восстанавливается по графику, важно использовать электроэнергию бережливо.
Ранее РБК-Украина сообщала о новом плане российского диктатора Владимира Путина относительно всех больших украинских городов.
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По словам президента Владимира Зеленского, враг атаковал более 15-ти важных энергообъектов.