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Свет будут выключать по всей Украине: какие ограничения применят 18 октября

20:25 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Свет будут выключать по всей Украине: какие ограничения применят 18 октября Фото: 18 октября будут действовать графики отключения света (Getty Images)
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18 октября по всей Украине будут действовать графики отключения света для бизнеса и промышленности. А ограничения для всех категорий потребителей будут применяться только в части регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В воскресенье с 06:00 до 23:59 будут действовать:

  • графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса во всех регионах страны.
  • отключения света для всех категорий потребителей в отдельных областях. Ограничения - от 0,5 до 1,5 очереди.

Причиной таких мер стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В энергосистеме возможны изменения в зависимости от ситуации после обстрелов. Потому потребителям советуют следить за актуальными графиками и сообщениями на официальных страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Когда электроснабжение восстанавливается по графику, важно использовать электроэнергию бережливо.

Ранее РБК-Украина сообщала о новом плане российского диктатора Владимира Путина относительно всех больших украинских городов.

Также мы писали, что минувшей ночью Россия нанесла один из самых больших ударов по украинской энергетике.

По словам президента Владимира Зеленского, враг атаковал более 15-ти важных энергообъектов.

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