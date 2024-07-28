Світло вимикатимуть тільки ввечері. "Укренерго" дало графіки на завтра

"Завтра, 29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - наголосили в компанії "Укренерго".

Водночас в ДТЕК зазначили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 і до кінця доби.