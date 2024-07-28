UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світло вимикатимуть тільки ввечері. "Укренерго" дало графіки на завтра

Фото: Графіки відключення світла знову продовжеються (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Графіки відключення електроенергії завтра застосують по всій території України. Обмеження будуть вводитись в другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

"Завтра, 29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - наголосили в компанії "Укренерго".

Водночас в ДТЕК зазначили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 і до кінця доби.

Цієї весни Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Причиною тому стали активні удари Російської Федерації по енергетичних об'єктах України.

Влітку ситуація стала важчою через збільшений попит, адже аномальна спека в країні призвела до збільшеного використання кондиціонерів.

Однак нещодавно голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, заявив, що найскладніший період літа, ймовірно, вже позаду.

Та повідомив, що наразі є можливість застосовувати графіки відключення світла рідше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВідключеня світла