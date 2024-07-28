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Свет будут выключать только вечером. "Укрэнерго" дало графики на завтра

Фото: Графики отключения света снова продолжаются (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Графики отключения электроэнергии завтра применят по всей территории Украины. Ограничения будут вводиться во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.

"Завтра, 29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы - без ограничений", - отметили в компании "Укрэнерго".

В то же время в ДТЭК отметили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 16:00 и до конца суток.

Этой весной Украина снова вернулась к графикам отключения света. Причиной стали активные удары Российской Федерации по энергетическим объектам Украины.

Летом ситуация стала труднее из-за увеличенного спроса, ведь аномальная жара в стране привела к увеличенному использованию кондиционеров.

Однако недавно глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета, вероятно, уже позади.

Но сообщил, что есть возможность применять графики отключения света реже.

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