Світло вимикатимуть тільки ввечері. "Укренерго" дало графіки на завтра

Графіки відключення електроенергії завтра застосують по всій території України. Обмеження будуть вводитись в другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго " та ДТЕК .

"Завтра, 29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - наголосили в компанії "Укренерго".

Водночас в ДТЕК зазначили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 і до кінця доби.