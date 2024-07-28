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Світло вимикатимуть тільки ввечері. "Укренерго" дало графіки на завтра

Україна, Неділя 28 липня 2024 18:46
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Світло вимикатимуть тільки ввечері. "Укренерго" дало графіки на завтра Фото: Графіки відключення світла знову продовжеються (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Графіки відключення електроенергії завтра застосують по всій території України. Обмеження будуть вводитись в другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

"Завтра, 29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - наголосили в компанії "Укренерго".

Водночас в ДТЕК зазначили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 і до кінця доби.

Цієї весни Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Причиною тому стали активні удари Російської Федерації по енергетичних об'єктах України.

Влітку ситуація стала важчою через збільшений попит, адже аномальна спека в країні призвела до збільшеного використання кондиціонерів.

Однак нещодавно голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, заявив, що найскладніший період літа, ймовірно, вже позаду.

Та повідомив, що наразі є можливість застосовувати графіки відключення світла рідше.

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