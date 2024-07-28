ua en ru
Вс, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свет будут выключать только вечером. "Укрэнерго" дало графики на завтра

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 18:46
UA EN RU
Свет будут выключать только вечером. "Укрэнерго" дало графики на завтра Фото: Графики отключения света снова продолжаются (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Графики отключения электроэнергии завтра применят по всей территории Украины. Ограничения будут вводиться во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.

"Завтра, 29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы - без ограничений", - отметили в компании "Укрэнерго".

В то же время в ДТЭК отметили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 16:00 и до конца суток.

Этой весной Украина снова вернулась к графикам отключения света. Причиной стали активные удары Российской Федерации по энергетическим объектам Украины.

Летом ситуация стала труднее из-за увеличенного спроса, ведь аномальная жара в стране привела к увеличенному использованию кондиционеров.

Однако недавно глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета, вероятно, уже позади.

Но сообщил, что есть возможность применять графики отключения света реже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Отключения света
NEWS
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
DAILY
Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы