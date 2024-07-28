Свет будут выключать только вечером. "Укрэнерго" дало графики на завтра

Графики отключения электроэнергии завтра применят по всей территории Украины. Ограничения будут вводиться во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго " и ДТЭК .

"Завтра, 29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы - без ограничений", - отметили в компании "Укрэнерго".

В то же время в ДТЭК отметили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 16:00 и до конца суток.