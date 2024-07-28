Свет будут выключать только вечером. "Укрэнерго" дало графики на завтра
Графики отключения электроэнергии завтра применят по всей территории Украины. Ограничения будут вводиться во второй половине дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.
"Завтра, 29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы - без ограничений", - отметили в компании "Укрэнерго".
В то же время в ДТЭК отметили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 16:00 и до конца суток.
Этой весной Украина снова вернулась к графикам отключения света. Причиной стали активные удары Российской Федерации по энергетическим объектам Украины.
Летом ситуация стала труднее из-за увеличенного спроса, ведь аномальная жара в стране привела к увеличенному использованию кондиционеров.
Однако недавно глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета, вероятно, уже позади.
Но сообщил, что есть возможность применять графики отключения света реже.
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