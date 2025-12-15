Світло вимикатимуть майже у всіх регіонах: опубліковано графіки на 15 грудня

Тимчасово без електропостачання у понеділок залишаються мешканці Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій країні

Через дефіцит потужності, спричинений масованими ракетно-дроновими ударами попередніх днів, у більшості регіонів діють:

графіки погодинних відключень для населення;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальний час вимкнень слід перевіряти на офіційних ресурсах вашого обленерго - графіки відрізняються по регіонах і можуть коригуватися протягом дня.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області 15 грудня з 00:00 до 23:59 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. За даними ДТЕК "Дніпровські електромережі", стежити за актуальною інформацією щодо відключень світла та перевіряти графіки можна:

на офіційному сайті компанії;

у Telegram-каналі;

Viber-боті.

Графік відключення електроенергії у Дніпропетровській області 15 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Житомирська область

У Житомирській області 15 грудня запровадять розширений режим обмеження споживання електроенергії. Протягом доби, з 00:00 до 24:00, для населення діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), а для бізнесу та промисловості - графіки обмеження потужності (ГОП).

Актуальні графіки погодинних відключень для своєї адреси можна переглянути на офіційному сайті "Житомиробленерго".



Графік відключення світла у Житомирській області 15 грудня (інфографіка: "Житомиробленерго")

Запорізька область

У Запорізькій області 15 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, введені за командою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи енергосистеми. Обмеження триватимуть упродовж доби, а конкретні години відключень визначені для кожної черги та підчерги з урахуванням 30-хвилинного часу на перемикання.

Крім того, з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі - для всіх п’яти черг:

1.1: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 1.2: 06:00-11:00, 15:00-20:00;

06:00-11:00, 15:00-20:00; 2.1: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 2.2: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30; 3.1: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 3.2: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 4.1: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 4.2: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 5.1: 00:00-02:00, 07:30-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 07:30-11:00, 15:00-20:00; 5.2: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 6.1: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 6.2: 10:30-15:30, 19:30-24:00.

Енергетики закликають жителів області регулярно перевіряти інформацію на офіційному сайті, оскільки графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Київ та Київська область

У Києві в понеділок, 15 грудня, з 00:00 до 23:59 в області діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Обмеження вводять для балансування енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям.

Жителі Києва можуть дізнатись свій ГПВ за допомогою сайтів YASNO та ДТЕК.

Графік відключення електроенергії в Києві 15 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

У Київській області сьогодні також запроваджені стабілізаційні відключення світла. Дізнатися про відключення за своєю адресою можна на офіційному сайті або у чат-ботах у Telegram та Viber.

Графік відключення електроенергії в Київській області 15 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Кіровоградська область

За даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графік відключення світла в Кіровоградській області 15 грудня (інфографіка: "Кіровоградобленерго")

Одеська область

У ніч на 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших атак, унаслідок чого суттєво пошкоджено об’єкти розподілу та передачі електроенергії. Стабілізаційні відключення в області наразі не застосовуються.

Станом на ранок 15 грудня енергетики відновили світло для понад 184 тисяч абонентів, але понад 430 тисяч споживачів ще залишаються без електрики. Роботи тривають цілодобово.

Слідкувати за ситуацією в енергосистемі регіону можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Полтавська область

У Полтавській області 15 грудня діятимуть розширені обмеження електроспоживання через складну ситуацію в енергосистемі. Протягом доби оператори застосовуватимуть графіки погодинних відключень у різних обсягах:

00:00-08:00 - 2,5 черги;

08:00-10:00 - 3 черги;

10:00-18:00 - 3,5 черги;

18:00-22:00 - 3 черги;

22:00-23:59 - 2,5 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Також у регіоні з 00:00 до 24:00 запроваджено графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі - 5 черг.

Сумська область

У Сумській області 15 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Свою чергу можна перевірити на сайті "Сумиобленерго", в додатку або кабінеті E-Svitlo, а також у рахунку за електроенергію.



Графік відключення світла у Сумській області 15 грудня (інфографіка: "Сумиобленерго")

Харківська область

У Харківській області 15 грудня протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. З 00:00 до 24:00 для всіх черг і підчерг визначено орієнтовні періоди без світла, які враховують час на перемикання:

1.1 00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00;

00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00; 1.2 01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00;

01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00; 2.1 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00;

01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00; 2.2 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00;

01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00; 3.1 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30;

04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30; 3.2 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00;

04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00; 4.1 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30;

04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30; 4.2 01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30;

01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30; 5.1 00:00-01:00, 08:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00;

00:00-01:00, 08:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00; 5.2 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00;

00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00; 6.1 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00;

00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00; 6.2 00:00-01:00, 04:30-10:00, 11:30-15:00, 18:00-22:00.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

Перелік адрес за чергами доступний за посиланням.

Крім того, для промислових підприємств та бізнесу в регіоні також з 00:00 до 24:00 запроваджено графіки обмеження потужності (ГОП).

Черкаська область

У Черкаській області 15 грудня через наслідки постійних російських обстрілів та попередніх масованих атак діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Відключення застосовуватимуться протягом доби для всіх черг і підчерг відповідно до затвердженого розкладу:

1.1 00:00-01:00, 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00;

00:00-01:00, 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00; 1.2 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00;

06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00; 2.1 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 2.2 01:00-03:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-24:00;

01:00-03:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-24:00; 3.1 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 3.2 02:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00;

02:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00; 4.1 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00;

04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00; 4.2 05:00-07:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

05:00-07:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 5.1 04:00-06:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

04:00-06:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 5.2 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;

09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00; 6.1 03:00-05:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;

03:00-05:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00; 6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00.

Перелік адрес, які відключатимуться за відповідними чергами та підчергами, доступний за посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області 15 грудня буде застосовано графік погодинних відключень. Енергетики попереджають, що у разі змін в роботі енергосистеми графік можуть оперативно коригувати, тому мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

Перевірити свою чергу відключень та особистий графік можна:

на сайті;

у Viber-боті;

у Telegram-боті.



Графік відключення світла у Чернігівській області 15 грудня (інфографіка: "Чернігівобленерго")

Інформація про відключення світла у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях 15 грудня відсутня.

Що радять споживачам

У регіонах, де запроваджені погодинні відключення, зберігається потреба в ощадливому споживанні електроенергії. Міненерго просить:

максимально обмежити використання потужних електроприладів,

переносити енергоємні процеси на нічний час після 23:00.

Це допоможе зменшити навантаження на мережу та скоротити тривалість вимушених відключень.

Міненерго попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом доби. Рекомендується стежити за повідомленнями обленерго та НЕК "Укренерго".