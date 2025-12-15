Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря

Временно без электроснабжения в понедельник остаются жители Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей стране

Из-за дефицита мощности, вызванного массированными ракетно-дронными ударами предыдущих дней, в большинстве регионов действуют:

графики почасовых отключений для населения;

графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальное время отключений следует проверять на официальных ресурсах вашего облэнерго - графики отличаются по регионам и могут корректироваться в течение дня.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области 15 декабря с 00:00 до 23:59 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК "Днепровские электросети", следить за актуальной информацией по отключениям света и проверять графики можно:

на официальном сайте компании;

в Telegram-канале;

Viber-боте.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 15 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

Житомирская область

В Житомирской области 15 декабря введут расширенный режим ограничения потребления электроэнергии. В течение суток, с 00:00 до 24:00, для населения будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), а для бизнеса и промышленности - графики ограничения мощности (ГОМ).

Актуальные графики почасовых отключений для своего адреса можно посмотреть на официальном сайте "Житомироблэнерго".



График отключения света в Житомирской области 15 декабря (инфографика: "Житомироблэнерго")

Запорожская область

В Запорожской области 15 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, введенные по команде НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы энергосистемы. Ограничения будут продолжаться в течение суток, а конкретные часы отключений определены для каждой очереди и подочереди с учетом 30-минутного времени на переключение.

Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме - для всех пяти очередей:

1.1: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 1.2: 06:00-11:00, 15:00-20:00;

06:00-11:00, 15:00-20:00; 2.1: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 2.2: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30; 3.1: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 3.2: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 4.1: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 4.2: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 5.1: 00:00-02:00, 07:30-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 07:30-11:00, 15:00-20:00; 5.2: 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00; 6.1: 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00; 6.2: 10:30-15:30, 19:30-24:00.

Энергетики призывают жителей области регулярно проверять информацию на официальном сайте, поскольку графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Киев и Киевская область

В Киеве в понедельник, 15 декабря, с 00:00 до 23:59 в области будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Ограничения вводят для балансировки энергосистемы и предотвращения аварийных ситуаций.

Жители Киева могут узнать свой ГПВ с помощью сайтов YASNO и ДТЭК.

График отключения электроэнергии в Киеве 15 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Киевской области сегодня также введены стабилизационные отключения света. Узнать об отключении по своему адресу можно на официальном сайте или в чат-ботах в Telegram и Viber.

График отключения электроэнергии в Киевской области 15 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

Кировоградская область

По данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

График отключения света в Кировоградской области 15 декабря (инфографика: "Кировоградоблэнерго")

Одесская область

В ночь на 13 декабря Одесская область подверглась одной из самых массированных атак, в результате чего существенно повреждены объекты распределения и передачи электроэнергии. Стабилизационные отключения в области пока не применяются.

По состоянию на утро 15 декабря энергетики восстановили свет для более 184 тысяч абонентов, но более 430 тысяч потребителей еще остаются без электричества. Работы продолжаются круглосуточно.

Следить за ситуацией в энергосистеме региона можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Полтавская область

В Полтавской области 15 декабря будут действовать расширенные ограничения электропотребления из-за сложной ситуации в энергосистеме. В течение суток операторы будут применять графики почасовых отключений в разных объемах:

00:00-08:00 - 2,5 очереди;

08:00-10:00 - 3 очереди;

10:00-18:00 - 3,5 очереди;

18:00-22:00 - 3 очереди;

22:00-23:59 - 2,5 очереди.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Также в регионе с 00:00 до 24:00 введены графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме - 5 очередей.

Сумская область

В Сумской области 15 декабря будут действовать графики почасовых отключений света.

Свою очередь можно проверить на сайте "Сумыоблэнерго", в приложении или кабинете E-Svitlo, а также в счете за электроэнергию.



График отключения света в Сумской области 15 декабря (инфографика: "Сумыоблэнерго")

Харьковская область

В Харьковской области 15 декабря в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. С 00:00 до 24:00 для всех очередей и подочередей определены ориентировочные периоды без света, которые учитывают время на переключение:

1.1 00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00;

00:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00; 1.2 01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00;

01:00-04:30, 08:00-10:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00; 2.1 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00;

01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00; 2.2 01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00;

01:00-04:30, 10:00-15:00, 18:30-24:00; 3.1 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30;

04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30; 3.2 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00;

04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00; 4.1 04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30;

04:30-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30; 4.2 01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30;

01:00-08:00, 10:00-11:30, 15:00-18:30; 5.1 00:00-01:00, 08:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00;

00:00-01:00, 08:00-11:30, 15:00-18:00, 18:30-22:00; 5.2 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00;

00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00; 6.1 00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00;

00:00-01:00, 08:00-10:00, 11:30-18:00, 18:30-22:00; 6.2 00:00-01:00, 04:30-10:00, 11:30-15:00, 18:00-22:00.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться, поэтому жителей призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах компании.

Перечень адресов по очередям доступен по ссылке.

Кроме того, для промышленных предприятий и бизнеса в регионе также с 00:00 до 24:00 введены графики ограничения мощности (ГОП).

Черкасская область

В Черкасской области 15 декабря из-за последствий постоянных российских обстрелов и предыдущих массированных атак будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут применяться в течение суток для всех очередей и подчиненных в соответствии с утвержденным расписанием:

1.1 00:00-01:00, 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00;

00:00-01:00, 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00; 1.2 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00;

06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00; 2.1 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 2.2 01:00-03:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-24:00;

01:00-03:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-24:00; 3.1 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 3.2 02:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00;

02:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00; 4.1 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00;

04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00; 4.2 05:00-07:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

05:00-07:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 5.1 04:00-06:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

04:00-06:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 5.2 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;

09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00; 6.1 03:00-05:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;

03:00-05:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00; 6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00.

Перечень адресов, которые будут отключаться по соответствующим очередям и подочередности, доступен по ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области 15 декабря будет применен график почасовых отключений. Энергетики предупреждают, что в случае изменений в работе энергосистемы график могут оперативно корректировать, поэтому жителей призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Проверить свою очередь отключений и личный график можно:

на сайте;

в Viber-боте;

в Telegram-боте.



График отключения света в Черниговской области 15 декабря (инфографика: "Черниговоблэнерго")

Информация об отключении света в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях 15 декабря отсутствует.

Что советуют потребителям

В регионах, где введены почасовые отключения, сохраняется потребность в экономном потреблении электроэнергии. Минэнерго просит:

максимально ограничить использование мощных электроприборов,

переносить энергоемкие процессы на ночное время после 23:00.

Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и сократить продолжительность вынужденных отключений.

Минэнерго предупреждает, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение суток. Рекомендуется следить за сообщениями облэнерго и НЭК "Укрэнерго".