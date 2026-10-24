Світло вимикатимуть у частині областей України: які графіки застосують 25 жовтня
25 жовтня у частині українських регіонів вимушено застосують заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Завтра обмеження будуть діяти наступним чином:
- графіки обмеження потужності для промисловості - 06:00 - 23:59;
- графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) - 07:00 - 23:59.
Як пояснили в "Укренерго", причина запровадження обмежень - наслідки масованих ударів Росії по українських енергооб'єктах.
Там також попередили, що через постійні ворожі атаки ситуація в енергосистемі може змінюватись.
"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в заяві.
Окрім того, в "Укренерго" нагадали: коли електроенергія з'являється за графіком - дуже важливо споживати її економно.
Раніше ми розповідали, що в Кремлі зробили нову заяву про енергетичне перемир'я з Україною.
Також стало відомо про новий план російського диктатора Володимира Путіна, який охоплює кожне велике місто України.