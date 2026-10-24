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Світло вимикатимуть у частині областей України: які графіки застосують 25 жовтня

19:52 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Світло вимикатимуть у частині областей України: які графіки застосують 25 жовтня Фото: Обмеження діятимуть через наслідки російських ударів (Getty Images)
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25 жовтня у частині українських регіонів вимушено застосують заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Завтра обмеження будуть діяти наступним чином:

  • графіки обмеження потужності для промисловості - 06:00 - 23:59;
  • графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) - 07:00 - 23:59.

Як пояснили в "Укренерго", причина запровадження обмежень - наслідки масованих ударів Росії по українських енергооб'єктах.

Там також попередили, що через постійні ворожі атаки ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

Окрім того, в "Укренерго" нагадали: коли електроенергія з'являється за графіком - дуже важливо споживати її економно.

Раніше ми розповідали, що в Кремлі зробили нову заяву про енергетичне перемир'я з Україною.

Також стало відомо про новий план російського диктатора Володимира Путіна, який охоплює кожне велике місто України.

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