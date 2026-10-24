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Свет будут выключать в части областей Украины: какие графики применят 25 октября

19:52 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Свет будут выключать в части областей Украины: какие графики применят 25 октября Фото: Ограничения будут действовать из-за последствий российских ударов (Getty Images)
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25 октября в части украинских регионов вынуждено будут применяться меры ограничения потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Завтра ограничения будут действовать следующим образом:

  • графики ограничения мощности для промышленности - 06:00 - 23:59;
  • графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) - 07:00 – 23:59 .

Как объяснили в "Укрэнерго", причина введения ограничений - последствия массированных ударов России по украинским энергообъектам.

Там также предупредили, что из-за постоянных вражеских атак ситуация в энергосистеме может меняться.

"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - сказано в заявлении.

Кроме того, в "Укрэнерго" напомнили: когда электроэнергия появляется по графику - очень важно потреблять ее экономно.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле сделали новое заявление об энергетическом перемирии с Украиной.

Также стало известно о новом плане российского диктатора Владимира Путина, который охватывает каждый большой город Украины .

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