Свет будут выключать в части областей Украины: какие графики применят 25 октября

25 октября в части украинских регионов вынуждено будут применяться меры ограничения потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Завтра ограничения будут действовать следующим образом:

графики ограничения мощности для промышленности - 06:00 - 23:59 ;

; графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) - 07:00 – 23:59 .

Как объяснили в "Укрэнерго", причина введения ограничений - последствия массированных ударов России по украинским энергообъектам.

Там также предупредили, что из-за постоянных вражеских атак ситуация в энергосистеме может меняться.

"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - сказано в заявлении.

Кроме того, в "Укрэнерго" напомнили: когда электроэнергия появляется по графику - очень важно потреблять ее экономно.