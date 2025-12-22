ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Світло тримається. Відомі українці поділились привітаннями до дня енергетика

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 21:10
UA EN RU
Світло тримається. Відомі українці поділились привітаннями до дня енергетика Фото: відомі українці привітали енергетиків з професійним святом (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Відомі українські діячі привітали енергетиків з їх професійним святом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, до енергетиків звернувся ведучий Дмитро Комаров, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, українські співачки Тіна Кароль, Аня Трінчер та Alyona Alyona, ведучі Юрій Горбунов та Сергій Педан, футболіст ФК "Шахтар" Юхим Конопля, стендап-комік Антон Тимошенко, Андрій Бєдняков та багато інших відомих діячів.

В день енергетика вони подякували тим, завдяки кому в оселях українців є світло.

"Тільки світлі люди можуть перемогти темряву. Світло тримається", - наголосили інфлюєнсери.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах постійних російських атак.

Нагадаємо, традиційно день енергетика святкують 22 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Alyona Alyona Енергетики
Новини
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ