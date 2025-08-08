UA

Світло спокою. На ВДНГ створюють унікальний простір для душевного зцілення: яким він буде

Яким буде Терапевтичний сад (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

У Терапевтичному саду на території київського ВДНГ облаштують спеціальну систему освітлення з ефектом "заходу сонця". Її головна мета - сприяти емоційному та психологічному відновленню відвідувачів, насамперед військових та ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВДНГ.

Яким буде Терапевтичний сад

Ідея полягає в тому, щоб за допомогою світла створити атмосферу безпеки та спокою, яка допоможе відвідувачам уповільнити темп, відволіктися від міського шуму та відновити зв'язок із власним тілом.

В основі рішення - максимально точна імітація м'якого і теплого світла заходу сонця, яке, за дослідженнями, сприятливо впливає на добові ритми людини та її психоемоційний стан.

"Це - еволюція нашого досвіду... Ми очікуємо, що відвідувачі Терапевтичного саду навіть не усвідомлюватимуть, чому саме їм добре, - але почуватимуться спокійніше, глибше дихатимуть, будуть більше присутні в моменті. І це - найкращий результат", - кажуть у компанії, яка розробила і втілює концепцію унікального освітлення. 

Освітлення працюватиме за різними сценаріями. Один із них - "медитативний маршрут", що вестиме відвідувачів від більш яскравих просторів до затишних і камерних зон. 

 

Ескізи Терапевтичного саду (фото: прес-служба)

У приміщеннях Саду поєднуватимуть "теплі" відтінки з ефектом присутності біля вогнища з нейтральними - для підтримки уваги. Для цього використовуватимуть спеціальні діоди, підібрані за спектром та температурою, спираючись на успішний досвід терапевтичної архітектури Японії, Швейцарії та скандинавських країн.

Сам Терапевтичний сад є комплексним проєктом, орієнтованим насамперед на ветеранів та військовослужбовців, але буде відкритим для всіх охочих. 

Окрім унікального освітлення, концепція передбачає створення зон садівничої та арттерапії, майданчиків для йоги та адаптивного спорту, а також індивідуальних зон для відпочинку. Весь простір буде повністю безбар'єрним та безпечним.

