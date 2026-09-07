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Главная » Бизнес » Энергетика

Свет вернули почти миллиону семей после обстрелов: данные ДТЭК за неделю

14:29 07.09.2026 Пн
2 мин
Больше всего ремонтов было на Одесщине и Донетчине - всего более 700 тыс. домов
aimg Анна Березина
Свет вернули почти миллиону семей после обстрелов: данные ДТЭК за неделю ДТЭК ликвидирует последствия вражеских атак на энергетику (фото: dtek.com)
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С 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение почти для 1 млн семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях, которые оставались без света в результате российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе специалисты компании продолжали ликвидировать последствия ударов РФ, от которых пострадали жители сотен населенных пунктов Украины.

"С 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 596 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество вновь доступно для почти 1 млн семей", - говорится в нем.

Статистика по регионам

Больше всего восстановлений за неделю было в Одесской области, где свет вернули более 366 тыс. семей. В Донецкой области электроснабжение восстановили почти для 360 тыс. домов.

В Днепропетровской области энергетики вернули свет почти 172 тыс. семей, а в Киевской области - около 9 тыс. семей.

В общей сложности специалистам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение в 596 населенных пунктах.

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В ДТЭК пояснили, что энергетики начинают ремонт сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

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