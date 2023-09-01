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За світло у платіжці можна платити менше: лишилося два дні

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 14:22
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За світло у платіжці можна платити менше: лишилося два дні Фльл: українцям розповіли, як заощадити на платіжках за світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб платити за світло лише за фактом споживання електроенергії та відповідно заощаджувати, необхідно вчасно передавати показники лічильників. Граничний термін передачі показників цього місяця - 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Нагадуємо про те, що настав час передавати покази лічильників. Покази, які будуть надані до 3 вересня, допоможуть сформувати рахунок лише за фактично спожиту електроенергію", - йдеться в повідомленні.

В ДТЕК просять передавати покази виключно за наявності безпечної можливості та доступу до лічильника.

Ціни на світло в Україні

З 1 червня 2023 року в Україні діють нові тарифи за електроенергію, перші платіжки з цим тарифом українці отримали вже у липні. Так, якщо раніше, до підвищення, ціна різнилася залежно від обсягів споживання (до 250 кВт-год на місяць і вище), то зараз потрібно платити 2,64 гривні за кВт-год не залежно від обсягів споживання електроенергії.

Раніше РБК-Україна писало, як заощадити на оплаті за електроенергію.

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Електроенергія
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