За свет в платежке можно платить меньше: осталось два дня

Для того чтобы платить за свет только по факту потребления электроэнергии и соответственно экономить, необходимо вовремя передавать показания счетчиков. Граничный срок передачи показаний в этом месяце - 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Напоминаем о том, что пора передавать показания счетчиков. Показания, которые будут предоставлены до 3 сентября, помогут сформировать счет только за фактически потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

В ДТЭК просят передавать показания исключительно при наличии безопасной возможности и доступа к счетчику.

Цены на свет в Украине

С 1 июня 2023 года в Украине действуют новые тарифы за электроэнергию, первые платежки с этим тарифом украинцы получили уже в июле. Так, если раньше, до повышения, цена разнилась в зависимости от объемов потребления (до 250 кВт-ч в месяц и выше), то сейчас нужно платить 2,64 гривны за кВт-ч не в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

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