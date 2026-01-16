Світло, пальне, газ та комендантська: що заявив Шмигаль про режим НС в енергетиці

Головне:

У Києві канікули продовжені до 1 лютого. В інших регіонах - дистанційка або теж продовження канікул до 1 лютого.

Пріоритет в електропостачанні - школи, лікарні та інші критичні об’єкти.

Ситуація паливом (дизелем і бензином) - під контролем. Запасів вистачає на 20+ днів, імпорт продовжується.

По газу запаси контрольовані, обмежень немає .

. Під час комендантської години людям дозволено виходити без спецперепусток, користуватися транспортом, щоб дістатися "пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Ситуація в енергетиці в режимі НС: де найскладніше

Шмигаль зазначив, що у створеному штабі з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та Київській області ведеться робота в цілодобовому режимі.

Водночас міністр зауважив, що по об'єктах критичної інфраструктури росіяни працюють всім своїм арсеналом: балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони.

"За минулий рік вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак. Зараз інтенсивність лише зростає, удари відбуваються щодня. В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога", - сказав він.

Глава Міненерго повідомив, що в країні вибито тисячі мегаватів генерації. Попри все це енергосистема залишається цілісною, диспетчери "Укренерго" мають контроль над нею, хоча вимушені застосовувати значні обмеження на споживання.

Найскладніша ситуація зараз в Києві, області, важко також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, у всіх прифронтових громадах.

Загалом по всій країні зараз діють обмеження як для побуту, так і для промисловості і бізнесу.

"Ситуація дуже складна. По окремих містах та регіонах підготовка була провалена. За ці два дні на посаді побачив, що занадто багато речей відверто пробуксовують. Зараз будемо в оперативному режимі наводити порядок, прискорювати процеси", - заявив Шмигаль.

Школи

У Києві канікули продовжені до 1 лютого через складну ситуацію з енергетикою.

Для інших регіонів рішення приймається окремо: школи переходять на дистанційне навчання або також продовжують канікули до 1 лютого.

Комендантська година

Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися "пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Фактично, буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги.

"Це потрібно, аби всі, у кого зараз немає світла, води чи тепла, отримали необхідну допомогу: обігрів, харчування, теплий чай, зарядку, зв'язок", - наголосив Шмигаль.

Водночас поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно.

"Пункти незламності"

Збільшується кількість "пунктів незламності". Особлива увага Києву - інші регіони теж у фокусі, зазначив Шмигаль.

"Визначені опорні пункти, які забезпечуються додатковим обладнанням для обігріву, харчування, зарядки гаджетів, зв’язку. Інвентаризуємо наявні ресурси та перерозподіляємо їх так, щоб допомога надходила насамперед тим, хто її найбільше потребує", - сказав він.

Гірлянди, вивіски, вуличне освітлення

Міністр звернувся до бізнесу із закликом вимкнути зовнішню рекламу: підсвітки, екрани та інші великі енергоємні конструкції.

"Якщо маєте зайву енергію, замість яскравої реклами віддайте її людям", - звернувся Шмигаль.

За його словами, сьогодні відповідальна за це питання й місцева влада. Йдеться про відключення вуличного освітлення, паркового освітлення, вивісок, екранів, гірлянд.

"Все це сьогодні, звичайно ж, не має ніякого сенсу, якщо у людей не вистачає електроенергії", - зауважив він.

Паливо

Шмигаль заявив, що Україна забезпечна повністю пальним. Запасів є на 20 плюс днів.

"Ціни на пальне, вони ринкові і коливаються залежно від коливань світових цін на нафту, нафтопродукти, пальне в європейських країнах. Тому ціни на пальне будуть коливатись, будуть зростати і знижуватись в міру того, як буде змінюватись ринкова кон'юнктура. Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо достатній запасу дизелю для цивільних і військових потреб у нашій державі", - сказав він.

Газ

Міністр енергетики повідомив, що запаси газу перебувають під контролем. Вони достатні для потреб країни, а обмеження на споживання не застосовуються.

Будинки з електроопаленням - у списках "критички"

Міністр енергетики розповів, що уряд та відповідний штаб прийняли всі рішення щодо віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури. Рішення оформлені протокольно та найближчим часом будуть внесені до відповідних переліків.

Це означає, що такі будинки не виключатимуться з електропостачання, за винятком аварійних відключень, коли система відключає навіть об’єкти критичної інфраструктури.

Імпорт, міжнародна допомога

Серед іншого він повідомив, що Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами, щоб залучити додаткову підтримку: потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби для ремонту, обладнання та багато іншого.

Україна збільшує імпорт електроенергії з ЄС. Максимальна потужність для імпорту наразі становить 2,3 ГВт.