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Світло у Києві по дві-три години на добу: Корецький оцінив найгірший зимовий сценарій

15:21 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Корецький (Getty Images)

В Україні триває підготовка до зими в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Щоб уникнути найгірших сценаріїв зі світлом і теплом, треба прораховувати ситуацію на кілька кроків вперед.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Коментуючи найгірший сценарій гендиректора ДТЕК Максима Тимченка щодо наявності світла у Києві по 2-3 години на добу взимку, глава уряду звернув увагу на поточний стан енергосистеми.

Корецький нагадав, що останніми місяцями російські війська атакували в рази більше підстанцій, засобів та об'єктів генерації електроенергії, ніж торік.

"Цієї доби - те, що вранці я бачив звіти, - є близько трьох черг. Починаючи з півтора до трьох черг у пікове навантаження", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що, попри масштабні пошкодження, енергетикам вдалося зберегти частину потужностей, а решту - оперативно відновлювати. Це дозволяє забезпечувати країну електроенергією та теплом у межах наявних можливостей.

Підготовка Києва та інших регіонів

Корецький наголосив, що на п'ятому році повномасштабної війни необхідно тверезо оцінювати ризики та бути готовими до будь-якого розвитку подій - як ментально й фізично, так і в плані запасу обладнання та комплектуючих.

"Не готуватися до цих сценаріїв, не вчиняти дії, не робити на три кроки вперед продумані плани - так, це неприпустимо. Я кажу про нас всіх, і про мера Києва зокрема! Тому що це столиця, і маємо думати і планувати на декілька кроків вперед на п'ятому році війни", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що зараз усі служби роблять максимум можливого, аби не допустити реалізації найкритичніших сценаріїв.

Головний ворог - це Росія

Окремо глава уряду закликав українців не шукати винних усередині країни.

"Головний ворог - це Росія. І винна у всіх відключеннях світла, тепла - тимчасових, постійніших - тільки Росія. І важливо цей чіткий меседж доносити, щоб ми всередині не шукали, скажімо так, винних", - наголосив Корецький.

За його словами, головне завдання зараз - зосередитися на тому, щоб передбачити й максимально унеможливити найгірші наслідки для людей.

Нагадаємо, через аварію в електромережі в окремих населених пунктах Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області тривалість відключень електроенергії може сягати 20 годин на добу.

РБК-Україна повідомляло, що причиною тривалих знеструмлень на Київщині стали пошкодження 10 енергетичних об'єктів ДТЕК, яких було завдано протягом останнього тижня.

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КиївСергій КорецькийВійна в УкраїніВідключеня світла