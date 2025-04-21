Світлий тиждень після Великодня: чому він особливий та що заборонено

Чому тиждень після Великодня - Світлий

Українцям нагадали, що попередній тиждень (до свята Пасхи), називався Страсним або Великим, тож всі дні його мали назву "великих".

Сьогодні ж, зі світлим Христовим Воскресінням, розпочинається тиждень Пасхальний або Світлий. А всі дні цієї седмиці (до суботи включно) називаються "світлими": Світлий понеділок, Світлий вівторок, Світла середа і т.д.

У ПЦУ пояснили, що Світлим перший тиждень після Великодня називається тому, що він ознаменований:

радістю перемоги Христа над смертю;

радістю перемоги світла і правди над темрявою зла та гріха.

Як звершують богослужіння впродовж Світлого тижня

Богослужіння в усі дні Світлого тижня мають такий самий порядок звершення, як і в перший день Пасхи.

У ПЦУ уточнили, що ці святкові служби відбуваються при відкритих Царських вратах - на символ того, що Воскресіння Христове відкрило врата до раю.

У Світлу суботу (вперше після дня свята Пасхи):

Царські врата у храмах закриваються;

вірянам роздається артос (освячений на Великдень хліб, який зберігався весь тиждень перед відкритими Царськими вратами) - на знак Божої любові та благовоління до людей.

Чи є піст у Світлий тиждень та які заборони

Українцям розповіли, що з-поміж богослужбових особливостей Світлого тижня є такі:

на цьому тижні скасовується піст у середу та п'ятницю;

на цьому тижні скасовуються земні поклони (які виражають смиренність і благоговіння перед Господом).

Крім того, впродовж Пасхального тижня не звершують Таїнства вінчання.

Чому святкування Великодня триває в цілому 40 днів

У ПЦУ нагадали, що в цілому святкування Великодня - найбільшого свята для християн - триває 40 днів

"Оскільки весь цей час Спаситель після свого Воскресіння перебував з апостолами та Богородицею", - пояснили вірянам.

Завершується це святкування Вознесінням Господнім - на 40-й день.

"Отже, світле Христове Воскресіння ми святкуватимемо цьогоріч до 28 травня - дня Віддання свята Пасхи. Впродовж цього часу вірні вітатимуть одне одного знаним великоднім привітанням: "Христос воскрес! Воістину воскрес!", - наголосили у ПЦУ.

Уточнюється, що свято Вознесіння Господнього випадає на четвер, 29 травня. На 40-й після Великодня день.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)