Світлий тиждень після Великодня: чому він особливий та що заборонено

У Православній Церкві України розповіли, що попередній тиждень - до свята Великодня - називався Страсним або Великим. Тепер же розпочинається тиждень Пасхальний або Світлий.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Українцям нагадали, що попередній тиждень (до свята Пасхи), називався Страсним або Великим, тож всі дні його мали назву "великих".
Сьогодні ж, зі світлим Христовим Воскресінням, розпочинається тиждень Пасхальний або Світлий. А всі дні цієї седмиці (до суботи включно) називаються "світлими": Світлий понеділок, Світлий вівторок, Світла середа і т.д.
У ПЦУ пояснили, що Світлим перший тиждень після Великодня називається тому, що він ознаменований:
Богослужіння в усі дні Світлого тижня мають такий самий порядок звершення, як і в перший день Пасхи.
У ПЦУ уточнили, що ці святкові служби відбуваються при відкритих Царських вратах - на символ того, що Воскресіння Христове відкрило врата до раю.
У Світлу суботу (вперше після дня свята Пасхи):
Українцям розповіли, що з-поміж богослужбових особливостей Світлого тижня є такі:
Крім того, впродовж Пасхального тижня не звершують Таїнства вінчання.
У ПЦУ нагадали, що в цілому святкування Великодня - найбільшого свята для християн - триває 40 днів
"Оскільки весь цей час Спаситель після свого Воскресіння перебував з апостолами та Богородицею", - пояснили вірянам.
Завершується це святкування Вознесінням Господнім - на 40-й день.
"Отже, світле Христове Воскресіння ми святкуватимемо цьогоріч до 28 травня - дня Віддання свята Пасхи. Впродовж цього часу вірні вітатимуть одне одного знаним великоднім привітанням: "Христос воскрес! Воістину воскрес!", - наголосили у ПЦУ.
Уточнюється, що свято Вознесіння Господнього випадає на четвер, 29 травня. На 40-й після Великодня день.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли та як просити благословення у священника.
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