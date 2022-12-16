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Без світла залишаються 60% киян. Завтра маршрути метро продублюють автобусами

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Внаслідок ракетного удару по Києву станом на вечір без світла залишаються 60% киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram київського мера Віталія Кличка.

За його словами, після ударів по критичній інфраструктурі Києва є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж.

"Третина киян - з водою та теплом. 40% - з енергопостачанням, хоча відключення енергії є", - зазначив він.

Він також наголосив, що міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло та воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, щоб стабілізувати систему енергопостачання.

"Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену", - сказав мер.

Крім того, приватним перевізникам доручили випустити більше автобусів на маршрути, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.

Нагадаємо, раніше було опубліковано перелік маршрутів, якими продовжують ходити автобуси в Києві.

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КиївВіталий КличкоЕлектроенергіяВійна Росії проти України