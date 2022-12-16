Без света остаются 60% киевлян. Завтра маршруты метро продублируют автобусами

По его словам, после ударов по критической инфраструктуре Киева есть дефицит поставок электроэнергии и повреждения электросетей.

"Треть киевлян - с водой и теплом. 40% - с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть", - отметил он.

Он также подчеркнул, что городские службы работают, чтобы до утра вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения.

"Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать маршруты метрополитена", - сказал мэр.

Кроме того, частным перевозчикам поручили выпустить больше автобусов на маршруты, которые дублируют метрополитен, троллейбус, трамвай.