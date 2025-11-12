Без світла тричі на день: де і як сьогодні в Україні діють графіки відключень (список)

Сьогодні в Україні запроваджено обмеження споживання електроенергії через масштабні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури. Обмеження діятимуть у більшості регіонів країни.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати електропостачання.
Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.
Енергетики зазначають, що тривалість і обсяги відключень можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальні дані про графіки варто перевіряти на офіційних сайтах місцевих обленерго.
У столиці графіки відключень розбиті за таким принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
У Київській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 12 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Завтра, 12 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
На зображенні:
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
За командою НЕК "Укренерго", 12 листопада діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ). Однак якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
12 листопада у Полтавській області введуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Дізнатися години відключень за своєю чергою можна тут:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
"Для Харківської області застосовуватимуть від двох до чотирьох черг відключень одночасно", - повідомили в обленерго.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Сьогодні, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.