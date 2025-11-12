Без світла тричі на день: де і як сьогодні в Україні діють графіки відключень (список)

"Укренерго"

Сьогодні в Україні запроваджено обмеження споживання електроенергії через масштабні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури. Обмеження діятимуть у більшості регіонів країни.

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

Енергетики зазначають, що тривалість і обсяги відключень можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальні дані про графіки варто перевіряти на офіційних сайтах місцевих обленерго.

Київ

У столиці графіки відключень розбиті за таким принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК

Київська область

У Київській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.