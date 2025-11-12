RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Без света трижды в день: где и как сегодня в Украине действуют графики отключений (список)

Иллюстративное фото: в Украине 12 ноября снова будут выключать свет (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Украине введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут отключать электроснабжение.

"Укрэнерго"

Сегодня в Украине введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.

Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, тогда как для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.

Энергетики отмечают, что продолжительность и объемы отключений могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные данные о графиках следует проверять на официальных сайтах местных облэнерго.

Киев

В столице графики отключений разбиты по такому принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

 
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В Киевской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

 

 

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

 

Одесская область

 

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 12 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1 01:00 - 03:00, 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 1.2 01:30 - 03:30, 05:30 - 07:30, 09:30 - 12:30, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 2.1 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
  • Подчерк 2.2 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • Подчерк 3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 21:30 - 23:30
  • Подчерк 3.2 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 4.1 02:00 - 04:00, 07:30 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:00, 22:30 - 24:00
  • Подчерк 5.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
  • Подчерк 5.2 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
  • Подчерк 6.1 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
  • Подчерк 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Сумская область

Завтра, 12 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":

  • с 00:00 до 08:00 - 2 очереди
  • с 08:00 до 15:00 - 3,5 очереди
  • с 15:00 до 20:00 - 4 очереди
  • с 20:00 до 24:00 - 3 очереди

На картинке:

  • Желтые окошки - часы, когда есть электроэнергия.
  • Темные окошки - часы без электроэнергии
 

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 12 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Однако если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

 

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Полтавская область

12 ноября в Полтавской области введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Узнать часы отключений по своей очереди можно здесь:

  • Подчерк 1.1 01:00 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:40
  • Подчерк 1.2 01:30 - 04:00, 08:30 - 12:30, 15:00 - 19:00, 20:30 - 00:00
  • Подчерк 2.1 03:00 - 05:30, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
  • Подчерк 2.2 03:30 - 06:00, 09:30 - 13:30, 15:30 -20:00, 21:30 - 00:00
  • Подчерк 3.1 04:00 - 06:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
  • Подчерк 3.2 04:30 - 07:00, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
  • Подчерк 4.1 00:00 - 00:30, 05:00 - 07:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 20:30, 23:00 - 00:30
  • Подчерк 4.2 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 00:00
  • Подчерк 5.1 00:00 - 01:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 21:30
  • Подчерк 5.2 00:00 - 02:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 -22:00
  • Подчерк 6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:30, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:00
  • Подчерк 6.2 00:30 - 03:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 17:30, 19:30 - 22:30
 

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харьковская область

"Для Харьковской области будут применять от двух до четырех очередей отключений одновременно", - сообщили в облэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подчерк 1.1 - 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • Подчерк 1.2 - 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • Подчерк 2.1 - 05:00-09:00; 12:30-19:30;
  • Подчерк 2.2 - 05:00-09:00; 12:30-19:30;
  • Подчерк 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00;
  • Подчерк 3.2 - 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00;
  • Подчерк 4.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
  • Подчерк 4.2 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
  • Подчерк 5.1 - 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00;
  • Подчерк 5.2 - 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00;
  • Подчерк 6.1 - 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00;
  • Подчерк 6.2 - 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00.

Житомирская область

Сегодня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.


С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

  • Подчерк 1.1: 01:00- 04:30, 08:00 -15:00, 18:30 - 20:30
  • Подчерк 1.2: 01:00 - 04:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 20:30
  • Подчерк 2.1: 01:00 - 04:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 24:00
  • Подчерк 2.2: 01:00 - 04:30, 11:30 - 15:00, 18:30 - 24:00
  • Подчерк 3.1: 00:00 - 01:00, 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
  • Подчерк 3.2: 00:00 - 01:00, 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
  • Подчерк 4.1: 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
  • Подчерк 4.2: 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
  • Подчерк 5.1: 00:00 - 01:00, 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 5.2: 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 6.1: 00:00 - 01:00, 04:30 - 08:00, 15:00 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00

Кировоградская область

 

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаБлэкаут