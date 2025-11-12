Без света трижды в день: где и как сегодня в Украине действуют графики отключений (список)

Сегодня в Украине введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут отключать электроснабжение.
Сегодня в Украине введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.
Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, тогда как для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.
Энергетики отмечают, что продолжительность и объемы отключений могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные данные о графиках следует проверять на официальных сайтах местных облэнерго.
В столице графики отключений разбиты по такому принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
В Киевской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 12 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Завтра, 12 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":
На картинке:
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
По команде НЭК "Укрэнерго", 12 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Однако если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
12 ноября в Полтавской области введут графики почасовых отключений электроэнергии.
Узнать часы отключений по своей очереди можно здесь:
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
"Для Харьковской области будут применять от двух до четырех очередей отключений одновременно", - сообщили в облэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Сегодня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.