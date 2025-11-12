Без света трижды в день: где и как сегодня в Украине действуют графики отключений (список)

"Укрэнерго"

Сегодня в Украине введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.

Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, тогда как для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.

Энергетики отмечают, что продолжительность и объемы отключений могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные данные о графиках следует проверять на официальных сайтах местных облэнерго.

Киев

В столице графики отключений разбиты по такому принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

ДТЭК. Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO

Киевская область

В Киевской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.