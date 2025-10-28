Без світла по три години. Де завтра в Україні відключення і як перевірити свій графік

Після російських ударів по енергосистемі в Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною. Саме тому у низці областей запроваджуються графіки відключення електроенергії.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, де завтра вимикають світло, як довго і де подивитися свій графік.
В Україні у середу, 29 жовтня, продовжаться відключення світла за графіками. Однак цього разу обмеження будуть менш жорсткими.
Очікується, що з 08:00 до 22:00 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії від 0,5 до 1,5 черги.
Водночас з 07:00 до 22:00 планується обмеження електропостачання для промислових підприємств.
В "Укренерго" зазначили, що час та обсяги відключень можуть змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.
У столиці завтра одночасно світло будуть вимикати в однієї та півтори черги.
"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-канал", - повідомили в ДТЕК.
Графіки:
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У компанії "ДТЕК" повідомили, що завтра, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вони триватимуть з 8:00 до 22:00.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) в період з 08:00 до 22:00.
Години відсутності електропостачання:
Дивитися графік можна на сайті обленерго.
Завтра, 29 жовтня, у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до команди з НЕК "Укренерго":
Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
У Полтавській області завтра графік погодинних відключень буде застосовано таким чином:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
У Харківській області відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.