Общество Образование Деньги Изменения

Без света по три часа. Где завтра в Украине отключения и как проверить свой график

Иллюстративное фото: в Украине будут действовать графики отключения света 29 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После российских ударов по энергосистеме в Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной. Именно поэтому в ряде областей вводятся графики отключения электроэнергии.

РБК-Украина в материале рассказывает, где завтра выключают свет, как долго и где посмотреть свой график.

"Укрэнерго"

В Украине в среду, 29 октября, продолжатся отключения света по графикам. Однако на этот раз ограничения будут менее жесткими.

Ожидается, что с 08:00 до 22:00 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии от 0,5 до 1,5 очереди.

В то же время с 07:00 до 22:00 планируется ограничение электроснабжения для промышленных предприятий.

В "Укрэнерго" отметили, что время и объемы отключений могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Киев

В столице завтра одновременно свет будут выключать в одну и полторы очереди.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

Графики:

  • Подгруппа 1.1 будет без отключений;
  • Подгруппа 1.2 отключение с 16:00 до 19:00;
  • Подгруппа 2.1 отключение с 13:00 до 16:30;
  • Подгруппа 2.2 отключение с 14:00 до 16:30;
  • Подгруппа 3.1 отключение с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:00;
  • Подгруппа 3.2 отключение с 16:30 до 20:00;
  • Подгруппа 4.1 отключение с 08:00 до 10:00;
  • Подгруппа 4.2 отключение с 08:00 до 10:00;
  • Подгруппа 5.1 отключение с 20:00 до 22:00;
  • Подгруппа 5.2 отключение с 20:00 до 22:00;
  • Подгруппа 6.1 отключение с 10:00 до 13:00;
  • Подгруппа 6.2 отключение с 10:00 до 12:00.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

 

Киевская область

В компании "ДТЭК" сообщили, что завтра, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 22:00.

 

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

 

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ) в период с 08:00 до 22:00.

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подгруппа 1.1 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00;
  • Подгруппа 1.2 10:00 - 12:00, 20:00 - 22:00;
  • Подгруппа 2.1 10:00 - 12:00;
  • Подгруппа 2.2 12:00 - 14:00;
  • Подгруппа 3.1 14:00 - 16:00;
  • Подгруппа 3.2 14:00 - 16:00;
  • Подгруппа 4.1 16:00 - 18:00;
  • Подгруппа 4.2 16:00 - 18:00;
  • Подгруппа 5.1 16:00 - 18:00;
  • Подгруппа 5.2 18:00 - 19:00;
  • Подгруппа 6.1 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00;
  • Подгруппа 6.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00.

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Сумская область

Завтра, 29 октября, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго":

  • 08:00 - 10:00 - 1,5 очереди;
  • 10:00 - 12:00 - 1 очередь;
  • 12:00 - 14:00 - 0,5 очереди;
  • 14:00 - 16:00 - 1 очередь;
  • 16:00 - 19:00 - 1,5 очереди;
  • 19:00 - 22:00 - 1 очередь.

Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Полтавская область

В Полтавской области завтра график почасовых отключений будет применен следующим образом:

  • с 8:00 до 10:00 - 1,5 очереди;
  • с 10:00 до 12:00 - 1 очередь;
  • с 12:00 до 14:00 - 0,5 очереди;
  • с 14:00 до 16:00- 1 очередь;
  • с 16:00 до 19:00 -1,5 очереди;
  • с 19:00 до 22:00- 1 очередь.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Харьковская область

В Харьковской области в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме будут выключаться одновременно:

  • 08:00-10:00 - 1,5 очереди,
  • 10:00-12:00 - 1 очередь
  • 12:00-14:00 - 0,5 очереди,
  • 14:00-16:00 - 1 очередь,
  • 16:00-19:00 - 1,5 очереди,
  • 19:00-22:00 - 1 очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подгруппа 1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00;
  • Подгруппа 1.2 08:00-10:00;
  • Подгруппа 2.1 16:00-19:00;
  • Подгруппа 2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00;
  • Подгруппа 3.1 19:00-22:00;
  • Подгруппа 3.2 19:00-22:00;
  • Подгруппа 4.1 10:00-12:00;
  • Подгруппа 4.2 10:00-12:00;
  • Подгруппа 5.1 16:00-19:00;
  • Подгруппа 5.2 12:00-14:00;
  • Подгруппа 6.1 14:00-16:00;
  • Подгруппа 6.2 14:00-16:00.

 

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.

