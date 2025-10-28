Без света по три часа. Где завтра в Украине отключения и как проверить свой график

После российских ударов по энергосистеме в Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной. Именно поэтому в ряде областей вводятся графики отключения электроэнергии.
РБК-Украина в материале рассказывает, где завтра выключают свет, как долго и где посмотреть свой график.
В Украине в среду, 29 октября, продолжатся отключения света по графикам. Однако на этот раз ограничения будут менее жесткими.
Ожидается, что с 08:00 до 22:00 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии от 0,5 до 1,5 очереди.
В то же время с 07:00 до 22:00 планируется ограничение электроснабжения для промышленных предприятий.
В "Укрэнерго" отметили, что время и объемы отключений могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.
В столице завтра одновременно свет будут выключать в одну и полторы очереди.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.
Графики:
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В компании "ДТЭК" сообщили, что завтра, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 22:00.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ) в период с 08:00 до 22:00.
Часы отсутствия электроснабжения:
Смотреть график можно на сайте облэнерго.
Завтра, 29 октября, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго":
Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
В Полтавской области завтра график почасовых отключений будет применен следующим образом:
Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
В Харьковской области в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме будут выключаться одновременно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.