Світла стане менше. Енергетики розповіли, якими будуть графіки 9 жовтня
У четвер, 9 жовтня, в України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними енергетиків, протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59 - для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Також у цей період для всіх категорій споживачів застосовуватимуться погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2 черг.
В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через наслідки російських обстрілів.
Українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня в Києві після вибуху частина споживачів залишилася без електроенергії.
Також на тлі наслідків російських обстрілів у Києві та низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії, які не відповідають заздалегідь визначеним графікам.
Водночас, ввечері 8 жовтня внаслідок російського удару по важливому для Києва енергетичному об’єкту в деяких районах столиці почалися перебої з електропостачанням.