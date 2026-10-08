Світла стане менше. Енергетики розповіли, якими будуть графіки 9 жовтня

У четвер, 9 жовтня, в України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

За даними енергетиків, протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59 - для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Також у цей період для всіх категорій споживачів застосовуватимуться погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2 черг.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через наслідки російських обстрілів.

Українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.