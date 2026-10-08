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Світла стане менше. Енергетики розповіли, якими будуть графіки 9 жовтня

20:15 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Світла стане менше. Енергетики розповіли, якими будуть графіки 9 жовтня Фото: графіки відключення світла діятимуть в Україні (Getty Images)
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У четвер, 9 жовтня, в України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними енергетиків, протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59 - для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Також у цей період для всіх категорій споживачів застосовуватимуться погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2 черг.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через наслідки російських обстрілів.

Українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня в Києві після вибуху частина споживачів залишилася без електроенергії.

Також на тлі наслідків російських обстрілів у Києві та низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії, які не відповідають заздалегідь визначеним графікам.

Водночас, ввечері 8 жовтня внаслідок російського удару по важливому для Києва енергетичному об’єкту в деяких районах столиці почалися перебої з електропостачанням.

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Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Енергетики
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