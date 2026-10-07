Графіки не діють: у Києві та низці областей запровадили аварійні відключення світла
У низці областей України запровадили аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та повідомлення регіональних операторів системи розподілу (обленерго).
Аварійні знеструмлення за розпорядженням "Укренерго" ввели у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській (10 черг), Полтавській (в повному обсязі) та Сумській (в повному обсязі) областях.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", - йдеться у заяві.
Аварійні відключення будуть скасовані після того, як ситуацію в енергосистемі вдасться стабілізувати. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, росіяни сьогодні, 7 жовтня, продовжують з самої ночі обстрілювати Київ. Ввечері у частини жителів столиці після вибуху зникло світло.
РБК-Україна також писало, що у низці областях України у четвер, 8 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.