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Света станет меньше. Энергетики рассказали, какими будут графики 9 октября

20:15 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Света станет меньше. Энергетики рассказали, какими будут графики 9 октября Фото: графики отключения света будут действовать в Украине (Getty Images)
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В четверг, 9 октября, в Украине будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной послужили последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным энергетиков, в течение всех суток - с 00:00 до 23:59 - для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Также в этот период для всех категорий потребителей будут применяться почасовые отключения от 0,5 до 2 очередей.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за последствий российских обстрелов.

Украинцев призывают следить за сообщениями своих облэнерго и экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Следует отметить, что ранее максимальный объем ограничений составлял до 1,5 очереди, поэтому периоды отсутствия света могут быть более длительными.

Напомним, что вечером 7 октября в Киеве после взрыва часть потребителей осталась без электроэнергии.

Также на фоне последствий российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии, не отвечающие заранее определенным графикам.

В то же время вечером 8 октября в результате российского удара по важному для Киева энергетическому объекту в некоторых районах столицы начались перебои с электроснабжением.

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