Света станет меньше. Энергетики рассказали, какими будут графики 9 октября
В четверг, 9 октября, в Украине будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной послужили последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По данным энергетиков, в течение всех суток - с 00:00 до 23:59 - для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
Также в этот период для всех категорий потребителей будут применяться почасовые отключения от 0,5 до 2 очередей.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за последствий российских обстрелов.
Украинцев призывают следить за сообщениями своих облэнерго и экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Следует отметить, что ранее максимальный объем ограничений составлял до 1,5 очереди, поэтому периоды отсутствия света могут быть более длительными.
Напомним, что вечером 7 октября в Киеве после взрыва часть потребителей осталась без электроэнергии.
Также на фоне последствий российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии, не отвечающие заранее определенным графикам.
В то же время вечером 8 октября в результате российского удара по важному для Киева энергетическому объекту в некоторых районах столицы начались перебои с электроснабжением.