Света станет меньше. Энергетики рассказали, какими будут графики 9 октября

В четверг, 9 октября, в Украине будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной послужили последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

По данным энергетиков, в течение всех суток - с 00:00 до 23:59 - для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Также в этот период для всех категорий потребителей будут применяться почасовые отключения от 0,5 до 2 очередей.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за последствий российских обстрелов.

Украинцев призывают следить за сообщениями своих облэнерго и экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Следует отметить, что ранее максимальный объем ограничений составлял до 1,5 очереди, поэтому периоды отсутствия света могут быть более длительными.