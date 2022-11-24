Без світла досі 70% Києва, воду дали лише на лівому березі

Через наслідки ракетних ударів станом на ранок 70% Києва залишається без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam мера Віталія Кличка.

Повідомляється, що енергетики та водоканал працювали всю ніч. Вже відновили водопостачання на лівому березі, на правому планують у першій половині дня.

"70% відсотків столиці поки що залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Однак зазначають, що це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України", - додав Кличко.