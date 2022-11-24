Без світла досі 70% Києва, воду дали лише на лівому березі

Через наслідки ракетних ударів станом на ранок 70% Києва залишається без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam мера Віталія Кличка.
Повідомляється, що енергетики та водоканал працювали всю ніч. Вже відновили водопостачання на лівому березі, на правому планують у першій половині дня.
"70% відсотків столиці поки що залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Однак зазначають, що це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України", - додав Кличко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці у Києві не ходять трамваї, але на їхні маршрути вийшли автобуси.
Президент України Володимир Зеленський говорив, що світло у Києві може з'явитися вже у першій половині дня 24 листопада.
Детальніше про наслідки вчорашніх ударів читайте у матеріалі РБК-Україна .
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