Світла не буде лише 6 годин. "Укренерго" встановило обмеження на 24 листопада

В Україні у неділю, 24 листопада, продовжують діяти графіки відключення електроенергії. Однак світла не буде лише 6 годин за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними компанії, завтра плануються відключення лише по одній черзі й лише з 14:00 до 18:00 години.
Причина тимчасового запровадження обмежень незмінна, а саме - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.
Водночас в компанії пояснили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - додали енергетики.
Зауважимо, що вранці неділі, 17 листопада, Російська Федерація в черговий раз вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Цей удар призвів до того, що в Україні було знову запроваджено графіки відключення електроенергії.
Повторно росіяни вдарили по енергетиці країні вранці 21 листопада, після цього графіки відключень було змінено.
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