Света не будет всего 4 часа. "Укрэнерго" установило ограничения на 24 ноября

В Украине в воскресенье 24 ноября продолжают действовать графики отключения электроэнергии. Однако света не будет всего 4 часа за все сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По данным компании, завтра планируются отключения только по одной очереди и только с 14:00 до 18:00.
Причина временного введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - подчеркнули в Укрэнерго.
В то же время, в компании пояснили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили энергетики.
Заметим, что утром воскресенья, 17 ноября, Российская Федерация в очередной раз ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Этот удар привел к тому, что в Украине были вновь введены графики отключения электроэнергии.
Повторно россияне ударили по энергетике стране утром 21 ноября, после чего графики отключений были изменены.
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