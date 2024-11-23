Света не будет всего 4 часа. "Укрэнерго" установило ограничения на 24 ноября

По данным компании, завтра планируются отключения только по одной очереди и только с 14:00 до 18:00.

Причина временного введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - подчеркнули в Укрэнерго.

В то же время, в компании пояснили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили энергетики.