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Света не будет всего 4 часа. "Укрэнерго" установило ограничения на 24 ноября

Фото: "Укрэнерго" установило ограничение на 24 ноября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине в воскресенье 24 ноября продолжают действовать графики отключения электроэнергии. Однако света не будет всего 4 часа за все сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным компании, завтра планируются отключения только по одной очереди и только с 14:00 до 18:00.

Причина временного введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - подчеркнули в Укрэнерго.

В то же время, в компании пояснили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили энергетики.

Возврат графиков отключения света в Украине

Заметим, что утром воскресенья, 17 ноября, Российская Федерация в очередной раз ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Этот удар привел к тому, что в Украине были вновь введены графики отключения электроэнергии.

Повторно россияне ударили по энергетике стране утром 21 ноября, после чего графики отключений были изменены.

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