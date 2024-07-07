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Світла буде більше. Скасування графіків в Україні продовжили ще на годину

Київ, Неділя 07 липня 2024 14:45
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Світла буде більше. Скасування графіків в Україні продовжили ще на годину Фото: графіків у неділю не буде до 16:00 (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Графіки відключення світла 7 липня в Україні не будуть застосовуватись на годину довше, ніж планувалося. Погодинні вимкнення повернуться з 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.

Зі схожими оголошеннями вийшли і деякі обленерго, наприклад, в Івано-Франківській та Львівській областях.

Що очікувалося 7 липня

Раніше в "Укренерго" повідомили, що сьогодні не обмежуватимуть споживання електроенергії з 07:00 до 15:00. Але попереджали, що з 15:00 і до півночі обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

"Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, вчора через знижене споживання у вихідний день та збільшення генерації на сонячних станціях теж скасовували графіки до 16:00.

Стабілізаційні або екстрені відключення вводяться через дефіцит в енергосистемі. Тому українців закликають обмежити використання енергоємних приладів.

Зазначимо, найбільше енергії споживає електроплита, на другому місці - кондиціонер, на третьому - фен, праска та електрочайник. Найменше споживають обігрівач та пральна машина.

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Укренерго Електроенергія Графік відключення світла
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