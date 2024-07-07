Света будет больше. Отмену графиков в Украине продлили еще на час

Графики отключения света 7 июля в Украине не будут применяться на час дольше, чем планировалось. Почасовые отключения вернутся с 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго" отключения света до 16:00 не предусматриваются", - говорится в сообщении.

С похожими объявлениями вышли и некоторые облэнерго, например, в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Что ожидалось 7 июля

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня не будут ограничивать потребление электроэнергии с 07:00 до 15:00. Но предупреждали, что с 15:00 и до полуночи облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - подчеркнули в компании.

Напомним, вчера из-за сниженного потребления в выходной день и увеличении генерации на солнечных станциях тоже отменяли графики до 16:00.

Стабилизационные или экстренные отключения вводятся из-за дефицита в энергосистеме. Поэтому украинцев призывают ограничить использование энергоемких приборов.

Отметим, больше всего энергии потребляет электроплита, на втором месте - кондиционер, на третьем - фен, утюг и электрочайник. Меньше всего потребляют обогреватель и стиральная машина.