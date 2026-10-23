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Світла більше не стане: 24 жовтня по всій Україні діятимуть обмеження

19:30 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: в Україні знову діятимуть графіки відключення світла (Getty Images)

Завтра, 24 жовтня, у більшості регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Енергетики зазначили, що заходи обмеження споживання діятимуть у наступні години:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг.

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Громадян закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

"Коли світло з'являється за графіком, споживайте електроенергію ощадливо", - наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, що енергосистема України регулярно зазнає ударів, проте профільні служби оперативно реагують на пошкодження.

Зокрема, як повідомлялося раніше, за попередній тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 1,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишалися без енергопостачання через російські обстріли.

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УкренергоГрафіки відключення світлаДТЕКЕнергетики