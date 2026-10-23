Світла більше не стане: 24 жовтня по всій Україні діятимуть обмеження

Нагадаємо, що енергосистема України регулярно зазнає ударів, проте профільні служби оперативно реагують на пошкодження.

Зокрема, як повідомлялося раніше, за попередній тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 1,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишалися без енергопостачання через російські обстріли.