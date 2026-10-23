Света больше не станет: 24 октября по всей Украине будут действовать ограничения

Энергетики отметили, что меры ограничения потребления будут действовать в следующие часы:

06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1 до 2 очередей.

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Граждане призывают следить за сообщениями и актуальными графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

"Когда свет появляется по графику, потребляйте электроэнергию бережливо", - подчеркнули в "Укрэнерго".