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Света больше не станет: 24 октября по всей Украине будут действовать ограничения

19:30 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Украине снова будут действовать графики отключения света (Getty Images)

Завтра, 24 октября, в большинстве регионов Украины введут ограничение потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики отметили, что меры ограничения потребления будут действовать в следующие часы:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;

  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1 до 2 очередей.

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Граждане призывают следить за сообщениями и актуальными графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

"Когда свет появляется по графику, потребляйте электроэнергию бережливо", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, что энергосистема Украины регулярно испытывает удары, однако профильные службы оперативно реагируют на повреждения.

В частности, как сообщалось ранее, за предыдущую неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 1,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые оставались без энергоснабжения из-за российских обстрелов.

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