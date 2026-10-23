Света больше не станет: 24 октября по всей Украине будут действовать ограничения

Завтра, 24 октября, в большинстве регионов Украины введут ограничение потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Энергетики отметили, что меры ограничения потребления будут действовать в следующие часы:
06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;
06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1 до 2 очередей.
В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.
Граждане призывают следить за сообщениями и актуальными графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.
"Когда свет появляется по графику, потребляйте электроэнергию бережливо", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Напомним, что энергосистема Украины регулярно испытывает удары, однако профильные службы оперативно реагируют на повреждения.
В частности, как сообщалось ранее, за предыдущую неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 1,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые оставались без энергоснабжения из-за российских обстрелов.