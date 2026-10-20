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Енергетика під ударом: за тиждень ДТЕК повернув світло для 1,7 млн родин після обстрілів

16:54 20.10.2026 Вт
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aimg Анна Березіна
Енергетика під ударом: за тиждень ДТЕК повернув світло для 1,7 млн родин після обстрілів ДТЕК ліквідовує наслідки атак РФ на енергетику (фото: dtek.com)
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З 12 по 18 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без електропостачання через російські обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані компанії ДТЕК.

Де було найбільше відключень світла та ремонтів

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 600 населених пунктах, знеструмлених внаслідок російських атак.

Найбільше відновлень було у Києві, де світло повернули 642,5 тисячі родин. Знеструмлення були спричинені атаками на магістральні електромережі, через які столиця отримує електроенергію.

На Донеччині за тиждень енергетики відновили електропостачання 474,2 тисячі осель, на Одещині - 243,5 тисячі, на Київщині - понад 229,4 тисячі, а на Дніпропетровщині - 166,4 тисячі.

РФ атакує енергетику: діють графіки

У компанії зазначають, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, останнім часом посилилися обстріли енергооб’єктів Києва, Київщини та Одещини.

Через пошкодження енергосистеми в окремих регіонах вимушено застосовують стабілізаційні та екстрені відключення світла.

Енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію майже 1,9 млн сімей.

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