Енергетика під ударом: за тиждень ДТЕК повернув світло для 1,7 млн родин після обстрілів

З 12 по 18 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без електропостачання через російські обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані компанії ДТЕК.

Де було найбільше відключень світла та ремонтів

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 600 населених пунктах, знеструмлених внаслідок російських атак.



Найбільше відновлень було у Києві, де світло повернули 642,5 тисячі родин. Знеструмлення були спричинені атаками на магістральні електромережі, через які столиця отримує електроенергію.



На Донеччині за тиждень енергетики відновили електропостачання 474,2 тисячі осель, на Одещині - 243,5 тисячі, на Київщині - понад 229,4 тисячі, а на Дніпропетровщині - 166,4 тисячі.

РФ атакує енергетику: діють графіки

У компанії зазначають, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, останнім часом посилилися обстріли енергооб’єктів Києва, Київщини та Одещини.

Через пошкодження енергосистеми в окремих регіонах вимушено застосовують стабілізаційні та екстрені відключення світла.



Енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.