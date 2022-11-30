Без світла до 9 годин. Яка ситуація з електроенергією у Львові

У Львові та області тривають аварійні відключення світла. Наразі світло вимикають кожні 4 години по 8 годин. Енергетики попереджають, що термін вимкнення світла може сягати навіть 9 годин, графіки відключень, що були введені раніше - не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".
"У Львові та області тривають аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями "Укренерго". Виділений ліміт навантаження для Львівщини покриває лише 50% загальних потреб області. Це наслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та дефіциту потужності в енергосистемі України", - йдеться в повідомленні.
Під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівської області, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Графіки відключень, що були введені раніше - не діють.
Важливо, що у зв’язку із важкою ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об’єктів - такі як поліклініки, котельні, станції зв’язку, правоохоронні органи тощо.
Орієнтовно разова відсутність електроенергії складає 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.
Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію до довший період - енергетики це роблять. Однак періодичність 8 годин без електроенергії та 4 години з електроенергією наразі зберігається.
Можливе збільшення часу відключення орієнтовно на годину (8 + 1 год.), зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до підстанцій.
Окрім цього, у час повітряної тривоги енергетики не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.
Якщо ви бачите, що світла немає вже більше 9 годин, або ж сусідні будинки, які вимикають разом з Вашим, вже мають електроенергію, а у вас немає - ймовірно сталося пошкодження електромереж і про це потрібно повідомити енергетиків.
Найшвидше це можна зробити у чат-ботах "Львівобленерго" у Telegram та Viber: https://loe.lviv.ua/ua/viber_telegram Тут оберіть свій особовий рахунок, натисніть кнопку "Немає світла" і Ви зможете оформити заявку, яка напряму потрапить у диспетчерську службу.
Окрім цього, ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію за номерами: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
У час, коли електроенергія подається, просимо використовувати її лише для найнеобхідніших потреб - зарядка телефонів, павербанків тощо.
Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись - духовки, порохотяги, бойлери, посудомийні машини та інші. Адже ситуація в енергосистемі України залишається складною.
Нагадаємо, під час ракетної атаки України 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури.
Зокрема, у Львівській області сьогодні електропідстанція зазнала двох ракетних ударів. Через це Яворівський, Львівський та Червоноградський райони області залишилися без електроенергії. Через це були запроваджені аварійні відключення світла.
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