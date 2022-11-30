Без світла до 9 годин. Яка ситуація з електроенергією у Львові

"У Львові та області тривають аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями "Укренерго". Виділений ліміт навантаження для Львівщини покриває лише 50% загальних потреб області. Це наслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та дефіциту потужності в енергосистемі України", - йдеться в повідомленні.

Кому відключають електроенергію?

Під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівської області, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Графіки відключень, що були введені раніше - не діють.

Важливо, що у зв’язку із важкою ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об’єктів - такі як поліклініки, котельні, станції зв’язку, правоохоронні органи тощо.

На скільки часу відключають електроенергію?

Орієнтовно разова відсутність електроенергії складає 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.

Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію до довший період - енергетики це роблять. Однак періодичність 8 годин без електроенергії та 4 години з електроенергією наразі зберігається.

Що робити, якщо електроенергію вже мали подати, але світла досі немає?

Можливе збільшення часу відключення орієнтовно на годину (8 + 1 год.), зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до підстанцій.

Окрім цього, у час повітряної тривоги енергетики не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Куди дзвонити?

Якщо ви бачите, що світла немає вже більше 9 годин, або ж сусідні будинки, які вимикають разом з Вашим, вже мають електроенергію, а у вас немає - ймовірно сталося пошкодження електромереж і про це потрібно повідомити енергетиків.

Найшвидше це можна зробити у чат-ботах "Львівобленерго" у Telegram та Viber: https://loe.lviv.ua/ua/viber_telegram Тут оберіть свій особовий рахунок, натисніть кнопку "Немає світла" і Ви зможете оформити заявку, яка напряму потрапить у диспетчерську службу.

Окрім цього, ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію за номерами: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Чи можна користуватись електроенергією в повному обсязі після включення?

У час, коли електроенергія подається, просимо використовувати її лише для найнеобхідніших потреб - зарядка телефонів, павербанків тощо.

Чого не варто робити?

Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись - духовки, порохотяги, бойлери, посудомийні машини та інші. Адже ситуація в енергосистемі України залишається складною.