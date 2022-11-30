Без света до 9 часов. Какая ситуация с электроэнергией во Львове

Во Львове и области продолжаются аварийные отключения света. В настоящее время свет выключают каждые 4 часа по 8 часов. Энергетики предупреждают, что срок отключения света может достигать даже 9 часов, графики отключений, которые были введены ранее - не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго".
"Во Львове и области продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, определенными распоряжениями "Укрэнерго". Выделенный лимит нагрузки для Львовщины покрывает лишь 50% общих потребностей области. Это следствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и дефицита мощности в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении .
Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры. Графики отключений, которые были введены ранее, не действуют.
Важно, что в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъяты ряд объектов - такие как поликлиники, котельные, станции связи, правоохранительные органы и т.д.
Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии составляет 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.
Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период - энергетики это делают. Однако периодичность 8 часов без электроэнергии и 4 часа с электроэнергией сохраняется.
Возможно увеличение времени отключения ориентировочно в час (8+1 час), учитывая необходимость доезда оперативных бригад в подстанции.
Кроме того, во время воздушной тревоги энергетики не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.
Если вы видите, что света нет уже больше 9 часов, или соседние дома, которые выключают вместе с Вашим, уже имеют электроэнергию, а у вас нет - вероятно произошло повреждение электросетей и об этом нужно сообщить энергетикам.
Быстрее всего это можно сделать в чат-ботах "Львовоблэнерго" в Telegram и Viber: https://loe.lviv.ua/ru/viber_telegram Здесь выберите свой лицевой счет, нажмите кнопку "Нет света" и Вы сможете оформить заявку, которая напрямую попадет в диспетчерскую службу.
Кроме того, вы можете обратиться на круглосуточную горячую линию по номерам: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
В то время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых нужд - зарядка телефонов, павербанков и т.д.
Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись - духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие. Ведь ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.
Напомним, во время ракетной атаки Украины 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.
В частности, во Львовской области сегодня электроподстанция получила два ракетных удара. Поэтому Яворовский, Львовский и Червоноградский районы области остались без электроэнергии. Поэтому были введены аварийные отключения света.
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