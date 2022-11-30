Без света до 9 часов. Какая ситуация с электроэнергией во Львове

"Во Львове и области продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, определенными распоряжениями "Укрэнерго". Выделенный лимит нагрузки для Львовщины покрывает лишь 50% общих потребностей области. Это следствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и дефицита мощности в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении .

Кому отключают электроэнергию?

Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры. Графики отключений, которые были введены ранее, не действуют.

Важно, что в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъяты ряд объектов - такие как поликлиники, котельные, станции связи, правоохранительные органы и т.д.

На сколько времени отключают электроэнергию?

Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии составляет 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.

Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период - энергетики это делают. Однако периодичность 8 часов без электроэнергии и 4 часа с электроэнергией сохраняется.

Что делать, если электроэнергию уже должны были подать, но света до сих пор нет?

Возможно увеличение времени отключения ориентировочно в час (8+1 час), учитывая необходимость доезда оперативных бригад в подстанции.

Кроме того, во время воздушной тревоги энергетики не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.

Куда звонить?

Если вы видите, что света нет уже больше 9 часов, или соседние дома, которые выключают вместе с Вашим, уже имеют электроэнергию, а у вас нет - вероятно произошло повреждение электросетей и об этом нужно сообщить энергетикам.

Быстрее всего это можно сделать в чат-ботах "Львовоблэнерго" в Telegram и Viber: https://loe.lviv.ua/ru/viber_telegram Здесь выберите свой лицевой счет, нажмите кнопку "Нет света" и Вы сможете оформить заявку, которая напрямую попадет в диспетчерскую службу.

Кроме того, вы можете обратиться на круглосуточную горячую линию по номерам: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Можно ли использовать электроэнергию в полном объеме после включения?

В то время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых нужд - зарядка телефонов, павербанков и т.д.

Чего делать не стоит?

Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись - духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие. Ведь ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.