UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без світла по 8 годин. У Дніпропетровській області надзвичайно високий дефіцит електроенергії

Фото: у Дніпропетровській області надзвичайно високий дефіцит електроенергії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дніпропетровській області зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Повідомляється, що 17 січня НЕК "Укренерго" понизило ліміти споживання для області. Тому ДТЕК вимушено дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.

Наразі в області продовжують діяти екстрені відключення.

"Ми робимо все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин", - повідомляють у ДТЕК.

В області можливе повернення до відключень згідно з графіками щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, в енергосистемі спостерігається значний дефіцит, через це аварійні відключення запроваджені у шести областях.

Раніше у ДТЕК попереджали що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й екстрені відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяДТЕКвідключеня світлаДніпропетровська область