Без света по 8 часов. В Днепропетровской области очень высокий дефицит электроэнергии

Сообщается, что 17 января НЭК "Укрэнерго" снизило лимиты потребления для области. Поэтому ДТЭК вынужден соблюдать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.

В настоящее время в области продолжают действовать экстренные отключения.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет было как минимум 4 часа, а отключения продолжались не больше 8 часов", - сообщают в ДТЭК.

В области возможно возвращение к отключениям согласно графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии.

Напомним, в энергосистеме наблюдается значительный дефицит, из-за этого аварийные отключения введены в шести областях.

Ранее в ДТЭК предупреждали, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и экстренные отключения света.

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