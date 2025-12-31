Без світла до 7 годин: де і як сьогодні діятимуть графіки в Україні (список)

"Укренерго"

Відключення світла за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Також діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В "Укренерго" зазначили, що обмеження запроваджують через наслідки масованих атак РФ на енергосистему. Громадян закликають стежити за оновленнями графіків на офіційних сторінках обленерго.

Київ

Зауважимо, останніми днями у Києві графіки відключень діяли лише для правого берега столиці, а на лівому - було запроваджено екстрені відключення. Однак цього разу в ДТЕК не уточняли, чи розділено Київ по берегах.

Графік відключення світла на сьогодні:

Підгрупа 1.1 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00

Підгрупа 1.2 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.1 відключення: з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення: з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00

Підгрупа 3.1 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00

Підгрупа 3.2 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00

Підгрупа 4.1 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00

Підгрупа 4.2 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00

Підгрупа 5.1 відключення: з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30

Підгрупа 5.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30

Підгрупа 6.1 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30

Підгрупа 6.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

1.2 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

2.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

2.2 черга: з 05:00 до 08:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

3.1 черга: з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00.

3.2 черга: з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00.

4.1 черга: з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00.

4.2 черги: з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 12:00 та з 05:00 до 12:00.

5.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

5.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

6.1 черга: з 00:00 до 05:00, з 12:00 до 15:30 та з 20:00 до 22:30.

6.2 черга: з 00:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче:

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 черга 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00

1.2 черга 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

2.1 черга 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

2.2 черга 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

3.1 черга 01:00 - 03:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

3.2 черга 01:00 - 03:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

4.1 черга 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

4.2 черга 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

5.1 черга 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

5.2 черга 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

6.1 черга 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

6.2 черга 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Чернігівська область

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумська область

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Кіровоградська область

Графіки відключень на сьогодні:

Черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.1: 02-03, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Про зміни можна дізнатись на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Полтавська область

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

черга 1.1 - 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;

черга 1.2 - 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00;

черга 2.1 - 06:00-09:00; 12:30-16:00;

черга 2.2 - 02:00-09:00; 12:30-16:00;

черга 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00;

черга 3.2 - 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00;

черга 4.1 - 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

черга 4.2 - 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

черга 5.1 - 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

черга 5.2 - 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00;

черга 6.1 - 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00;

черга 6.2 - 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Тернопільска область

Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".