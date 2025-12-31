Без света до 7 часов: где и как сегодня будут действовать графики в Украине (список)

"Укрэнерго"

Отключение света по графикам для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Также будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В "Укрэнерго" отметили, что ограничения вводят из-за последствий массированных атак РФ на энергосистему. Граждан призывают следить за обновлениями графиков на официальных страницах облэнерго.

Киев

Заметим, в последние дни в Киеве графики отключений действовали только для правого берега столицы, а на левом - были введены экстренные отключения. Однако на этот раз в ДТЭК не уточняли, разделен ли Киев по берегам.

График отключения света на сегодня:

Подгруппа 1.1 отключения: с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30, с 23:00 до 24:00

Подгруппа 1.2 отключение: с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.1 отключение: с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.2 отключение: с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:30, с 23:00 до 24:00

Подгруппа 3.1 отключение: с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 20:00

Подгруппа 3.2 отключение: с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 22:00

Подгруппа 4.1 отключение: с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.2 отключение: с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00

Подгруппа 5.1 отключение: с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 23:30

Подгруппа 5.2 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 23:30

Подгруппа 6.1 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:30

Подгруппа 6.2 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:30

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

1.1 очередь: с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

1.2 очередь: с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

2.1 очередь: с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

2.2 очередь: с 05:00 до 08:00, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

3.1 очередь: с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00.

3.2 очередь: с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00.

4.1 очередь: с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00.

4.2 очереди: с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 12:00 и с 05:00 до 12:00.

5.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

5.2 очередь: с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

6.1 очередь: с 00:00 до 05:00, с 12:00 до 15:30 и с 20:00 до 22:30.

6.2 очередь: с 00:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже:

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 очередь 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00

1.2 очередь 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

2.1 очередь 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

2.2 очередь 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

3.1 очередь 01:00 - 03:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

3.2 очередь 01:00 - 03:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

4.1 очередь 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

4.2 очередь 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

5.1 очередь 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

5.2 очередь 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

6.1 очередь 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

6.2 очередь 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Черниговская область

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумская область

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Кировоградская область

Графики отключений на сегодня:

Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-03, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Об изменениях можно узнать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Полтавская область

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности с учетом времени на переключение (ориентировочно):

очередь 1.1 - 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;

очередь 1.2 - 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00;

очередь 2.1 - 06:00-09:00; 12:30-16:00;

очередь 2.2 - 02:00-09:00; 12:30-16:00;

очередь 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00;

очередь 3.2 - 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00;

очередь 4.1 - 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

очередь 4.2 - 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

очередь 5.1 - 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

очередь 5.2 - 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00;

очередь 6.1 - 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00;

очередь 6.2 - 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Тернопольская область

График может меняться в течение дня, поэтому призывают следить за ним на своем сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".