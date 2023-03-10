Без світла по 6-8 годин. Мер Житомира розповів про ситуацію після атаки енергооб'єкта

Дефіцит електроенергії в Житомирі складає 75%. Наразі в місті не працює електротранспорт, не вмикають вуличне освітлення.

Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал " Київ ".

"Зараз Житомир отримує 25% електроенергії від необхідного об’єму. Вуличне освітлення та електротранспорт не працює. 6–8 годин житомиряни будуть без світла кожен день", - розповів він.

За його словами, після ракетного удару по енергетичному об’єкту в Житомирі, у місті повністю зникло світло.

"Спочатку почали підключати об’єкти критичної інфраструктури. Лікарні працювали на генераторах, тут проблем не було. До 11 години ранку ми змогли подати мешканцям воду", - додав мер.