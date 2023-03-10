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Без света по 6-8 часов. Мэр Житомира рассказал о ситуации после атаки энергообъекта

Фото: мэр Житомира рассказал о ситуации после атаки энергообъекта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Дефицит электроэнергии в Житомире составляет 75%. Сейчас в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.

Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Київ".

"Сейчас Житомир получает 25% электроэнергии от необходимого объема. Уличное освещение и электротранспорт не работает. 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день", - рассказал он.

По его словам, после ракетного удара по энергетическому объекту в Житомире в городе полностью исчез свет.

"Сначала начали подключать объекты критической инфраструктуры. Больницы работали на генераторах, здесь проблем не было. К 11 часам утра мы смогли подать жильцам воду", - добавил мэр.

Как сообщалось, в четверг, 9 марта, после российского обстрела дронами Shahed-136 большинство жителей Житомира остались без света и воды.

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Житомир