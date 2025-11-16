Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)

"Укренерго"

У компанії повідомили, що завтра, 16 листопада, обмеження електропостачання запровадять у більшості областей. Це вимушений крок через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, діятимуть такі режими:

з 00:00 до 23:59 - погодинні відключення за графіками від 1-ї до 3,5-ї черги;

протягом доби також застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" попередили, що тривалість і масштаби обмежень можуть змінюватися, тому громадянам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Київ

У ДТЕК розповіли, що у Києві завтра планують відключати світло за таким принципом:

Підчерга 1.1 - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

Підчерга 1.2 - світла не буде з 11:30 до 15:30;

Підчерга 2.1 - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 12:00 до 15:30;

Підчерга 2.2 - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 22:00 до 24:00;

Підчерга 3.1 - світла не буде з 04:30 до 08:30 і з 16:00 до 19:30;

Підчерга 3.2 - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:30;

Підчерга 4.1 - світла не буде з 15:00 до 19:30;

Підчерга 4.2 - світла не буде з 15:00 до 19:30;

Підчерга 5.1 - світла не буде з 00:00 до 01:30 та з 08:00 до 12:00;

Підчерга 5.2 - світла не буде з 00:00 до 01:30 та з 08:00 до 12:00;

Підчерга 6.1 - світла не буде з 19:00 до 22:30;

Підчерга 6.2 - світла не буде з 19:00 до 22:30.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення на Дніпропетровщині відбуватимуться за таким графіком:

для черги 1.1 - з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

для черги 1.2 - з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

для черги 2.1 - з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

для черги 2.2 -з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

для черги 3.1 - з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;

для черги 3.2 - з 03:00 до 07:00, з 10:00 до 10:30 та з 21:00 до 24:00;

для черги 4.1 - з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

для черги 4.2 - з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 19:00;

для черги 5.1 - з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00;

для черги 5.2 - з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00;

для черги 6.1 - з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;

для черги 6.2 - з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 03:30 до 07:00 та з 21:00 до 24:00;

1.2 черга: з 03:30 до 07:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

2.1 черга: з 03:30 до 07:00 та з 10:30 до 17:30;

2.2 черга: з 03:30 до 07:00 та з 10:30 до 17:30;

3.1 черга: з 07:00 до 10:30 та з 14:00 до 19:00;

3.2 черга: з 07:00 до 10:30 та з 14:00 до 19:00;

4.1 черга: з 07:00 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;

4.2 черга: з 07:00 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;

5.1 черга: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;

5.2 черга: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;

6.1 черга: з 00:00 до 03:30 та з 17:30 до 24:00;

6.2 черга: з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 24:00.

Одеська область

За інформацією "Укренерго", 16 листопада у більшості регіонів будуть застосовані графіки погодинних відключень увесь день обсягом від 1 до 3,5 черг. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Світло на Одещині вимикатимуть за чергами:

Підчерга 1.1: з 12:00 до 19:00;

Підчерга 1.2: з 02:00 до 05:00, з 12:00 до 15:30;

Підчерга 2.1: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30;

Підчерга 2.2: з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30;

Підчерга 3.1: з 05:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00;

Підчерга 3.2: з 15:30 до 19:00;

Підчерга 4.1: з 05:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00;

Підчерга 4.2: з 05:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00;

Підчерга 5.1: з 00:00 до 01:30, з 10:00 до 12:00 і з 19:00 до 24:00;

Підчерга 5.2: з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 і з 19:00 до 24:00;

Підчерга 6.1: з 08:30 до 12:00, з 14:00 до 15:30 і з 19:00 до 24:00;

Підчерга 6.2: з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 12:00 і з 19:00 до 24:00.

Черкаська область

Оновлений графік погодинних вимкнень на 16 листопада оприлюднили в обленерго.

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1 07:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:30 - 20:30;

Підчерга 1.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

Підчерга 2.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 14:30, 18:00 - 20:00;

Підчерга 2.2 06:00 - 09:00, 14:00 - 16:30, 20:00 - 22:00;

Підчерга 3.1 07:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;

Підчерга 3.2 10:00 - 12:00, 14:30 - 16:30, 20:00 - 22:00;

Підчерга 4.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 20:30 - 22:30;

Підчерга 4.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 00:00;

Підчерга 5.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 00:00

Підчерга 5.2 09:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:30 - 19:00, 22:00 - 00:00;

Підчерга 6.1 09:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:30 - 18:30, 22:30 - 00:00;

Підчерга 6.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00.

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Кіровоградська область

На 6:41 графік має такий вигляд:

Підчерга 1.1: 00-01, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Підчерга 1.2: 00-01, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Підчерга 2.1: 00-01, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Підчерга 2.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Підчерга 3.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Підчерга 3.2: 04-06, 12-14, 16-19, 20-22

Підчерга 4.1: 01-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Підчерга 4.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Підчерга 5.1: 01-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Підчерга 5.2: 01-04, 07-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Підчерга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Підчерга 6.2: 01-02, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Полтавська область

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумська область

Сьогодні, 16 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 00:00 до 10:00 - 2 черги

з 10:00 до 14:00 - 2,5 черги

з 14:00 до 16:00 - 3 черги

з 16:00 до 19:00 - 3,5 черги

з 19:00 до 24:00 - 3 черги

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Чернігівська область

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", - повідомляють в АТ "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, графік діє одночасно для шістьох черг.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Запорізька область

Графік на 16 листопада за чергами:

Підчерга 1.1: 00:00 - 00:30, 03:00 - 06:30, 10:00 - 13:30, 17:00 - 20:30;

Підчерга 1.2: 03:00 - 06:30, 10:00 - 13:30, 17:00 - 19:30;

Підчерга 2.1: 00:00 – 03:00, 10:00 - 13:30, 20:30 - 24:00;

Підчерга 2.2: 00:00 – 03:00, 10:00 - 13:30, 17:00 - 24:00;

Підчерга 3.1: 06:30 – 10:00, 13:30 - 20:30;

Підчерга 3.2: 00:00 - 02:30, 06:30 - 10:00, 13:30 - 20:30;

Підчерга 4.1: 06:30 – 10:00, 17:00 - 24:00;

Підчерга 4.2: 06:30 - 10:00, 15:30 - 20:30;

Підчерга 5.1: 00:00 - 03:00, 13:30 - 17:00, 20:30 - 24:00;

Підчерга 5.2: 00:00 – 03:00, 13:30 - 17:00, 20:30 - 24:00;

Підчерга 6.1: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00, 20:30 - 24:00;

Підчерга 6.2: 03:00 - 06:30, 10:00 - 17:00.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2.5 черги:

з 00:00 до 10:00 - електрику вимикатимуть для 1.5 черги;

з 10:00 до 14:00 - електрику вимикатимуть для двох черг;

з 14:00 до 19:00 - електрику вимикатимуть для 2.5 черги;

з 19:00 до 24:00 - електрику вимикатимуть для двох черг.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".